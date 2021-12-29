Заморские аппетиты затоварили порты Дальнего Востока

— Первые признаки дестабилизации логистических связей появились ещё во второй половине 2020 года, когда мировая экономика начала выходить из острой фазы кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, — рассказал Дмитрий Глоба. — Взлёт потребительского спроса в США привёл к росту импорта в этой стране, в первую очередь из КНР. При этом Китай, наращивая объёмы экспорта в Северную Америку, одновременно сократил импорт оттуда. В результате в США скопилось много порожних контейнеров. Транспортная отрасль и до пандемии не имела большого запаса резервных мощностей, поэтому нехватку свободных контейнеров вскоре стали ощущать все направления — и североамериканское, и европейское и российское. Дефицит привёл к астрономическому росту стоимости аренды контейнеров.