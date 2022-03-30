За реконструкцией пункта пропуска в Приморье следят экспортёры живых крабов

За реконструкцией пункта пропуска в Приморье следят экспортёры живых крабов
За реконструкцией пункта пропуска в Приморье следят экспортёры живых крабов
Сегодня, 18:20ЭкономикаФото: 1MI
К реконструкции автомобильного пункта пропуска Краскино в Приморье приступила новая субподрядная организация АО НПП «Рубин». Она уже стягивает на объект технику и рабочую силу.

В рамках рабочей поездки во Владивосток руководитель ФГКУ Росгранстрой Геннадий Безлобенко и его заместитель по строительству Иван Новичков провели совещание по вопросам реконструкции данного пункта пропуска, сообщили в ведомстве.

На совещании отмечалось, что для завершения проекта генподрядчик ОАО «Росэлектроника» привлёк к работам новую организацию. Также обсуждались применение новых технологий контроля производства работ и возможность сокращения сроков реконструкции.

Событие привлекло внимание экспортёров рыбной продукции — через пункт пропуска Краскино идут на внешний рынок партии живых морепродуктов, в частности живого краба.

Отметим, с начала 2022 года из Приморского края экспортировано более 247 тыс. тонн рыбопродукции. По данным Россельхознадзора, в Республику Корея отправлено 143 357 тонны рыбы и морепродуктов, в КНР — 70 102 тонны. В Японию экспортировано 7 463 тонны рыбы и морепродуктов, в КНДР — 2 754, во Вьетнам — 1 818 тонн.

В марте выросли поставки в Нигерию. Если в конце февраля в Нигерию было поставлено 1 188 тонн рыбопродукции, то на конец марта объем экспортных поставок в эту страну вырос до 16 376 тонн.

Кроме того, в 2022 году рыба и морепродукты из Приморского края были поставлены в страны Западной и Центральной Африки, Индонезию, Таиланд, Бразилию и другие страны.

Сюжеты:
Приморье
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