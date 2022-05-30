К портам Находки прокладывают магистраль без барьеров

На Дальневосточной железной дороге началось строительство тоннелей на обходном участке Шкотово — Смоляниново по направлению к тихоокеанским портам Находки. Завершить строительство планируется к концу 2024 года.

Как сообщили в пресс-службе ДВЖД, на сегодня проложены временные инженерные сети и коммуникации, технологические автодороги, возведён вахтовый поселок и производственные площадки. Со стороны станции Смоляниново открытым способом началось строительство восточных порталов тоннелей. Специалисты комментируют: участок Шкотово — Смоляниново — один из «барьерных» мест Дальневосточной магистрали в Приморье. Сейчас на сложном рельефе требуется использовать вспомогательные подталкивающие локомотивы для движения грузовых составов. Это заметно снижает пропускную способность перегона. Проект обхода включает возведение нового двухпутного электрифицированного железнодорожного участка длиной 7,5 км с двумя однопутными тоннелями по 1,4 км каждый, а также двух мостов через реку Шкотовка. Ввод обхода в эксплуатацию позволит отказаться от сложного для движения перевального участка железной дороги. Снижение перепада высот и выравнивание профиля нового пути поможет увеличить пропускную способность в направлении портов Находки с 65 до 72 пар поездов в сутки. Отметим, модернизация железнодорожного пути положительно повлияет на развитие логистической инфраструктуры Дальнего Востока. Из-за антироссийских санкций основной поток импорта-экспорта развернулся с запада на восток, на дальневосточные порты. Значительно возросла нагрузка на ДВЖД. Например, с начала года почти на треть возросли объёмы перевозок контейнеров по Дальневосточной железной дороге. В январе–апреле 2022 года во всех направлениях было перевезено 353 тыс. груженых и порожних контейнеров, что на 29,3% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Во внутреннем сообщении отправлено 75 тыс. (+8,7%), в импортном — 212 тыс. (+40%).

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