Приморцы стали меньше пить молока и намного больше работать

Промышленная отрасль Приморского края за период с января по май 2021 года выросла на 5,8% в сравнении с 2020 годом благодаря увеличению объемов производства в сферах электроэнергетики. В то же время в некоторых отраслях пищевой промышленности наметился тренд на сокращение производства.

По данным Приморскстата на 8,2% увеличилось производство автотранспортных средств, на 18,3% выросло производство напитков, а также резиновых и пластиковых изделий. Металлургическая индустрия в Приморье нарастила 45,2%, производство прочих готовых изделий выросло на 35,3%, мебели стали делать на 21% процент больше. В 1,9 раза возросло производство прочих транспортных средств и оборудования, а также на 21,7% выросла сфера монтажа машин и оборудования. Спад был отмечен в сферах производства электрического оборудования, готовых металлоизделий, химвеществ и бумаги. Серьезно выросло производство стройматериалов: двери, коробки и пороги — 28,5%, бетон и строительные растворы — на 26,1% и 34,8% соответственно, оконных блоков на 3,6%, строительных блоков на 29,4%. Тренд на сокращение наметился в сфере производства лесоматериалов — 2,5% и цемента — 1%. За январь-май 2021 года Приморью потребовалось на 2,2% больше электроэнергии и на 4,4% больше тепловой энергии. Общий рост электроэнергетики в регионе составил 3,7%. Фото: flickr.com В пищевой индустрии сокращение выпуска продукции составило 1,5%. Упало производство переработанной и консервированной рыбы — 10,8%, а также молочной продукции — 1,7%. Зато выросло производство плодоовощных консервов на 6,2%, колбасы на 7,5%, кондитерских изделий на 15,3, мяса птицы в 1,5 раза, мяса прочих животных в 8,4 раза. На 6,9% упала добыча полезных ископаемых: угля на 14,5%, металлической руды на 12,4%.

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