Приморцы стали меньше пить молока и намного больше работать

Приморцы стали меньше пить молока и намного больше работать
Приморцы стали меньше пить молока и намного больше работать
Сегодня, 10:23ЭкономикаФото: flickr.com
Промышленная отрасль Приморского края за период с января по май 2021 года выросла на 5,8% в сравнении с 2020 годом благодаря увеличению объемов производства в сферах электроэнергетики. В то же время в некоторых отраслях пищевой промышленности наметился тренд на сокращение производства.

По данным Приморскстата на 8,2% увеличилось производство автотранспортных средств, на 18,3% выросло производство напитков, а также резиновых и пластиковых изделий.

Металлургическая индустрия в Приморье нарастила 45,2%, производство прочих готовых изделий выросло на 35,3%, мебели стали делать на 21% процент больше.

В 1,9 раза возросло производство прочих транспортных средств и оборудования, а также на 21,7% выросла сфера монтажа машин и оборудования.

Спад был отмечен в сферах производства электрического оборудования, готовых металлоизделий, химвеществ и бумаги.

Серьезно выросло производство стройматериалов: двери, коробки и пороги — 28,5%, бетон и строительные растворы — на 26,1% и 34,8% соответственно, оконных блоков на 3,6%, строительных блоков на 29,4%.

Тренд на сокращение наметился в сфере производства лесоматериалов — 2,5% и цемента — 1%.

За январь-май 2021 года Приморью потребовалось на 2,2% больше электроэнергии и на 4,4% больше тепловой энергии. Общий рост электроэнергетики в регионе составил 3,7%.

Фото:flickr.com

В пищевой индустрии сокращение выпуска продукции составило 1,5%. Упало производство переработанной и консервированной рыбы — 10,8%, а также молочной продукции — 1,7%.

Зато выросло производство плодоовощных консервов на 6,2%, колбасы на 7,5%, кондитерских изделий на 15,3, мяса птицы в 1,5 раза, мяса прочих животных в 8,4 раза.

На 6,9% упала добыча полезных ископаемых: угля на 14,5%, металлической руды на 12,4%.

Сюжеты:
Приморский край
Материалы по теме:
ПромышленностьстатистикапроизводствоПриморье
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

И.о. главного редактора: Данилова А.В.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы