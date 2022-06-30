Всё больше приморцев страхуют свои жизни и автомобили

В Приморье всё больше водителей оформляют полисы КАСКО — это добровольное страхование транспортных средств от угонов и хищений.

По данным Дальневосточного главка Банка России, в I квартале 2022 года в крае объём взносов по КАСКО увеличился на 23%, до 383 млн рублей. Заключено 7,3 тыс. договоров по этому виду страхования, что на 13% больше, чем за тот же период 2021 года. Эксперты связывают рост популярности КАСКО с подорожанием и автомобилей, и запчастей к ним. Страховщики, ориентируясь на потребности рынка, стали активнее предлагать программы мини-КАСКО с ограниченным списком рисков. Как правило, по этому виду страховки за выплатой или ремонтом можно обратиться к страховщику, если водитель не является виновником ДТП. В целом объём собранных страховых взносов в январе ― марте 2022 года в Приморье увеличился на 4% относительно того же периода прошлого года и составил 3,4 млрд рублей. Помимо автострахования рост премий зафиксирован в таких сегментах, как страхования жизни (+25%) и добровольного медицинского страхования (+43%). При этом общая сумма страховых премий, собранных за I квартал текущего года на Дальнем Востоке, сократилась на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составила 9,9 млрд рублей. Отметим, ранее «ЗР» сообщало о том, что Приморье много лет занимает лидерские позиции в рейтинге ДФО по страховому мошенничеству с полисами ОСАГО. По данным Российского союза автостраховщиков в Приморье достаточно высокая доля страховых выплат по ОСАГО — за прошлый год в среднем она составила 92 247 руб. (70 610 руб. по стране). Очень высок уровень выплат страховых компаний с учётом расходов на ведение дел — по итогам 2021 года — 168%. Это значит, что на 1 заработанный рубль страховщики выплачивают по убыткам 1,68 рублей. Убыточность этого вида автострахования и объясняет нежелание страховых компаний оформлять полисы «автогражданки» в Приморье. Страховщики заметно сократили количество офисов в «токсичном» регионе, при этом местные водители стали жаловаться на большие сложности при попытках оформить электронный полис ОСАГО.

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