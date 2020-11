Сотрудников «Дальзавода» научили, как избегать неэффективной траты времени

Для сотрудников «Центра судоремонта «Дальзавод» прошли особые уроки: обучение инструментам бережливого производства. Старейшее судоремонтное предприятие Владивостока и Приморья вошли в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости», сообщает пресс-служба центра «Мой Бизнес».

О своем желании принять участие в нацпроекте руководство «Дальзавода» заявило еще летом. А уже в сентябре заводчане вступили в проект. За предприятием закреплен эксперт от Федерального центра компетенций (ФЦК) Павел Ваксер. На обучении эксперты ФЦК рассказали сотрудникам завода про основы производственного анализа, применение «диаграммы спагетти» и познакомили сотрудников с системой рациональной организации рабочего пространства «5С». Участники рабочей группы, созданной на «Дальзаводе», прошли обучение, чтобы познакомиться с философией бережливого производства и методологией внедрения основных ее инструментов. Обучение проходило по разработанной ФЦК методике. Оно включало в себя не только теоретическую часть, но и практические примеры, которые помогли сотрудникам завода закрепить знания и приобрести новые навыки. Например, в рамках обучения сотрудники «Дальзавода» познакомятся с инструментами «системы 5С», которые будут применяться на производстве. Как объяснил эксперт ФЦК, проводящий обучение, Вадим Филягин, «система 5С» благодаря пяти простым правилам позволяет организовать для каждого сотрудника рабочее место. Система 5 С — это рациональная организация пространства, которая позволит сократить потери, связанные с излишними перемещениями и улучшит эргономику на рабочих местах. Как заявил исполнительный директор «Центра судоремонта «Дальзавод» Юрий Беспалов, в рабочую группу вошло 23 сотрудника, отвечающих за развитие разных направлений работы предприятия. Он обозначил приоритетные задачи, которые будут стоять перед заводом — это достижение целей по повышению производительности труда, снижение времени протекания процессов судоремонта и незавершенного производства, а также увеличение выработки и повышение качества. «После прохождения обучения сотрудников, мы приступим к картированию первых пилотных производственных потоков. Процесс займет полгода. В течение первых трех месяцев рабочая группа совместно с экспертами ФЦК проведет анализ и выявит так называемый идеальный поток, а затем выявит и внедрит оптимальный производственный процесс. Проанализируем полученные результаты и внедрим более эффективный алгоритм в работу», — сказал Юрий Беспалов. Он также отметил, что в рамках нацпроекта несколько сотрудников предприятия пройдут углубленный курс обучения и станут тренерами. Под их вниманием и уже с «заочной» поддержкой ФЦК в течение заключительных трех месяцев на предприятии оптимизируют еще несколько производственных потоков. Таким образом, «Центра судоремонта «Дальзавод» сможет в дальнейшем постоянно трансформировать производство с целью сокращения потерь. «Итогом нашей совместной работы в рамках проекта станет снижение производственных затрат в первый год на 10%, во второй — на 15%, и в третий — на 30%», — уточнил Юрий Беспалов Напомним, на базе центра «Мой бизнес» открылось новое подразделение — Региональный центр компетенций (РЦК). Его главная задача — помощь предпринимателям, желающим внедрить в производство бережливые технологии. «Сейчас стартует «третья волна» нацпроекта в регионе. Ее участник — «Центр судоремонта «Дальзавод», входящий в состав Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС). Это предприятие является главной ремонтной базой надводного и дизель-электрического подводного Флота России на Тихом океане. Большой опыт, высокий уровень автоматизации, квалифицированный персонал позволяет предприятию выстраивать долгосрочную стратегию развития, основанную на современных подходах к организации производства. Уверена, завод при поддержке ФЦК добьется 30% роста производительности труда по итогам трех лет использования бережливых технологий в своей работе. Также «Дальзавод» — это первая стартовая площадка для обучения сотрудников РЦК, где они примут участие в работе от начала и до завершения реализации проекта», — подчеркнула министр экономического развития Приморского края Наталья Набойченко. Чтобы принять участие в нацпроекте, предприятию необходимо заполнить заявку на портале Производительность.рф. Войти в число участников могут предприятия базовых несырьевых отраслей экономики: обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспортной отрасли и сферы ЖКХ. При этом выручка таких компаний должна составлять от 400 миллионов до 30 миллиардов рублей, а доля иностранного капитала не может превышать 25%.

