Сотрудников «Дальзавода» научили, как избегать неэффективной траты времени

«Сейчас стартует «третья волна» нацпроекта в регионе. Ее участник — «Центр судоремонта «Дальзавод», входящий в состав Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС). Это предприятие является главной ремонтной базой надводного и дизель-электрического подводного Флота России на Тихом океане. Большой опыт, высокий уровень автоматизации, квалифицированный персонал позволяет предприятию выстраивать долгосрочную стратегию развития, основанную на современных подходах к организации производства. Уверена, завод при поддержке ФЦК добьется 30% роста производительности труда по итогам трех лет использования бережливых технологий в своей работе. Также «Дальзавод» — это первая стартовая площадка для обучения сотрудников РЦК, где они примут участие в работе от начала и до завершения реализации проекта», — подчеркнула министр экономического развития Приморского края Наталья Набойченко.