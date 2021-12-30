На железной дороге застряли 9 тыс. цистерн с мазутом и бензином

К концу декабря 2021 года среднесуточное количество гружёных цистерн с мазутом и бензином, брошенных на сети РЖД, достигло 9 тыс. и продолжает расти. Это в 2,4 раза больше, чем в конце 2020 года, и максимум за пять лет (2017–2021 годы), рассказали порталу «РБК» источники, близких к железнодорожным операторам.

Но с перевозкой других грузов тоже периодически возникают проблемы, сказал РБК исполнительный директор Союза операторов железнодорожного транспорта Алексей Дружинин. По его данным на 27 декабря на сети РЖД было брошено 1125 поездов — почти 79 тыс. вагонов со всеми грузами. Дружинин называет эту ситуацию «неуникальной» и «рабочей». По его словам, одной из причин скапливания такого количества вагонов стала индексация грузовых тарифов РЖД на 6,8% с 2022 года. У одного из крупнейших железнодорожных операторов по перевозке нефтяных грузов, оставлены без движения более 3 тыс. цистерн, сказал РБК представитель компании. Например, вблизи Комсомольска-на-Амуре груз стоит несколько дней при температуре минус 45 градусов. Примерно 40% грузов должны уйти в порты Северо-Запада, остальной — ждут на Дальнем Востоке. У этой проблемы эффект домино: каждая цистерна с промерзшим грузом становится причиной замерзания идущих под выгрузку вагонов, объясняет представитель компании. По его словам, к этой ситуации привел целый ряд факторов: окончание речной навигации, ухудшение погодных условий, сезонный спрос на уголь, рост цен на нефть и нефтепродукты, из-за чего НПЗ увеличили переработку. При этом представитель РЖД рассказал РБК, что скопление вагонов с нефтеналивными грузами возникло на припортовых станциях с первыми серьезными холодами из-за проблем с выгрузкой цистерн в портах. Особенно это касается вязких грузов, вроде мазута, которые «дубеют» при минусовых температурах. В отдельных терминалах выгрузка цистерны мазута при нормативе десять часов занимает до 70 часов. — Для сокращения очередей, по согласованию с морскими терминалами и клиентами, принято решение сначала подавать вагоны, которые можно выгрузить быстрее всего (например, светлые нефтепродукты), — подчеркнули в пресс-службе РЖД. Однако в Ассоциации морских торговых портов (АСОП) заявляют об ухудшении организации работы по доставке грузов именно со стороны РЖД. Подвод поездов на припортовые станции осуществляется ниже установленных норм, — сетует представитель АСОП. Он уверяет, что мощности портов значительно опережают провозную способность путей общего пользования. — Порт или погранпереход — это стыкование графиков и ответственности разных игроков, говорит президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин. — И здесь часто «искрит». Истории взаимоотношений «порт — железная дорога» много лет, и это игра в пинг-понг, — отметил он. По словам Дружинина, ситуация разрешится, когда закончится повышенный спрос на перевозки, в первую очередь угля. Уверен, что уже в январе 2022 года станет легче, сказал он.

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