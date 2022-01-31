В России бензин дешёвый с точки зрения уровня жизни европейцев

Бензин в России стал вторым по дешевизне в Европе — в среднем его стоимость 51,3 рубля за литр. Об этом свидетельствуют данные рейтинга, подготовленного РИА Рейтинг по заказу РИА Новости. Информацию собирали в 32 странах Европы, стоимость пересчитывали с национальной валюты на российскую по курсу ЦБ РФ.

Как оказалось, наиболее низкие цены на бензин в Казахстане. В пересчёте на рубли литр бензина АИ-95 здесь стоит 35,7 рубля. На втором месте по дешевизне топлива находится Россия с ценой 51,3 рубля за литр. Третье место у Белоруссии — около 61 рубля за литр. Стоит отметить, в Приморье на заправках одной из сети АЗС, к которым вечно выстраиваются в очередь из-за самых низких цен из всех, что работают в регионе, стоимость АИ-95 составила 50,52 рубля. Самый дорогой бензин из стран Европы продается в Нидерландах — 169,1 рубля за литр. Далее следуют Финляндия, Дания, Норвегия и Швеция. В этих странах литр бензина обойдётся дороже 150 рублей. Самое дешёвое дизельное топливо продается в России — 54,4 рубля за литр. Низкие цены на него также в Казахстане, Белоруссии и на Украине — менее 80 рублей за литр. Дороже всего дизтопливо стоит в Швеции — 172,4 рубля за литр. Выше 140 рублей -в Великобритании, Финляндии, Норвегии, Бельгии и в Нидерландах. Абсолютно во всех странах, участвующих в рейтинге, цены на бензин выросли. Наиболее существенно они повысились в Литве (+31,7%), Болгарии (+31,5%) и в Люксембурге (+30,6%). В 14 из 32 стран рост превысил 25%. Медленнее всего цены росли в России (+8,6%), Португалии (+14,8%) и Белоруссии (+16,7%). Россияне на свою среднюю месячную зарплату могут купить 920 литров бензина. В рейтинге его доступности наша страна расположилась примерно посередине — на 17 месте из 32, между Казахстаном и Словенией. Самым доступным в Европе бензин оказался для жителей Люксембурга. Они могут приобрести на свои средние зарплаты около 2,3 тысячи литров бензина. Второе место заняла Норвегия с 2,1 тысячи литров. В первую пятерку также попали Австрия, Великобритания и Дания. Замыкает список Украина. Её граждане могут приобрести лишь 384 литра топлива, что в шесть раз меньше, чем в Люксембурге, и в 2,4 раза меньше, чем в России.

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