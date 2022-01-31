Юрий Трутнев похвалил темпы реализации проектов с господдержкой в Приморье

Юрий Трутнев назвал отрасли — лидеры экономического роста. Это промышленное производство (рост за год 20,5%). 10% -й рост показала аграрная сфера. Особенно отметил увеличение объёмов строительства. По данным полпреда, в 2021 году в Приморье введено почти 900 тысяч квадратных метров, что на 36% больше, чем в 2020 году.