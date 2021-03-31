Дальневосточный минтай выходит на биржу

Биржевым базисом поставки выступил склад ОАО «ВМРП» во Владивостоке.
По словам специалистов, биржевая торговля дальневосточной рыбопродукцией позволит экспонировать ресурсы на большое количество рынков, в том числе международных, а строгие биржевые требования и стандарты должны привлечь зарубежных покупателей.
«Это может дать такой же эффект, который был получен два года назад при реализации нового интернет-портала, упростившего получение участков акваторий для выращивания аквакультуры в морях Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна. Благодаря этому открытым электронным аукционным торгам привлечено большее число возможных пользователей, и, соответственно, цена на лоты выросла в десятки раз», — рассказал управляющий директор группы компаний «Доброфлот» Александр Ефремов.
Эксперты считают, что выход на биржу рыбной продукции — значимое событие для всей отрасли.
Во многих странах мира биржевая торговля рыбопродукцией — важный механизм ее реализации. Наша ассоциация поддерживает развитие биржевой торговли, в том числе применительно к продукции из водных биоресурсов», — сообщил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев.
Полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев отметил, что продажа рыбы и морепродуктов на биржевых торгах сделает механизм поставок с Дальнего Востока более прозрачным.
«Все рыбные ресурсы должны приносить пользу государству и людям, а значит, механизмы продажи должны быть максимально прозрачными. Биржевая торговля продукцией рыбопромышленного комплекса — необходимый шаг по развитию организованного, прозрачного регулируемого рынка. Цивилизованные торги напрямую влияют на развитие экономики Дальнего Востока, формируют справедливую цену, что отражается на благосостоянии жителей региона. Это также важная составляющая государственной программы развития Дальнего Востока, улучшения его инвестиционного климата», — заявил полпред.
Кроме того, торговля рыбной продукцией на бирже может быть выгодна не только рыбопромысловым компаниям, но и самим организаторам торгов.
«Реализация рыбной продукции на биржевых торгах позволит обеспечить прозрачность рынка и конкурентное ценообразование. Хотел бы поблагодарить за поддержку представителей регуляторов, законодательных и исполнительных органов власти», — сказал вице-президент СПбМТСБ Антон Карпов.
Биржевым базисом поставки выступил склад ОАО «ВМРП», расположенный во Владивостоке. По словам заместителя гендиректора Владивостокского рыбного терминала Константина Ежова, торговля рыбой на бирже поможет развитию торговли рыбопродукцией на российском рынке, уменьшит стоимость рыбы для покупателей и позволит создать прозрачные механизмы ценообразования.
«Это один из наших успешных проектов. Мы несколько месяцев активно взаимодействовали с Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей, чтобы на первых рыбных торгах был вставлен именно дальневосточный минтай. Такие биржевые механизмы помогают развивать торговый рынок, делать экономику рыбопромысловых и логистических компаний более эффективной. И все это делается в рамках Указов главы государства, Правительства и Национального плана развития конкуренции. Конечно, для бизнеса очень важно, чтобы была прибыль, чтобы зарабатывалось больше денег. Но для нас еще важно, чтобы развивались не только отдельные компании, а вся экономика в целом. Сейчас большая часть улова идет в Китай. Это неправильно. Мы хотим, чтобы она доходила до потребителей в России. А если улов идет на экспорт — чтобы были понятные для бизнеса механизмы. Поэтому мы и в дальнейшем будем сотрудничать с биржей», — сказал Ежов.
Стоит отметить, что рыбохозяйственный комплекс — важнейшая отрасль экономики для Дальнего Востока, так как до 65% добычи водных биоресурсов страны приходится на этот регион.
Для поддержки переработки рыбной продукции в России введен механизм инвестиционных квот. С их помощью на ДВ в ближайшие годы построят 14 рыбоперерабатывающих заводов, девять из которых девять уже работают на Камчатке, в Приморье и Сахалинской области.
Трутнев считает, что в перспективе Россия должна полностью уйти от продажи сырья и перерабатывать рыбную продукцию на территории Дальнего Востока.