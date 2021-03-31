Дальневосточный минтай выходит на биржу

«Это один из наших успешных проектов. Мы несколько месяцев активно взаимодействовали с Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей, чтобы на первых рыбных торгах был вставлен именно дальневосточный минтай. Такие биржевые механизмы помогают развивать торговый рынок, делать экономику рыбопромысловых и логистических компаний более эффективной. И все это делается в рамках Указов главы государства, Правительства и Национального плана развития конкуренции. Конечно, для бизнеса очень важно, чтобы была прибыль, чтобы зарабатывалось больше денег. Но для нас еще важно, чтобы развивались не только отдельные компании, а вся экономика в целом. Сейчас большая часть улова идет в Китай. Это неправильно. Мы хотим, чтобы она доходила до потребителей в России. А если улов идет на экспорт — чтобы были понятные для бизнеса механизмы. Поэтому мы и в дальнейшем будем сотрудничать с биржей», — сказал Ежов.