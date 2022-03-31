Дальневосточный рыбохозяйственными бассейн: на минтае работают 100 судов, на сельди — 10

Дальневосточный рыбохозяйственными бассейн: на минтае работают 100 судов, на сельди — 10
Дальневосточный рыбохозяйственными бассейн: на минтае работают 100 судов, на сельди — 10
31 марта, 11:43ЭкономикаФото: https://fish.gov.ru
По данным Росрыболовства, к началу третьей декады марта в Дальневосточных морях добыто почти 693 тыс. тонн минтая, на 10% больше уровня прошлого года.

В Охотском море добыто 626 тыс. тонн минтая (110% от уровня 2021 года). В основном промысел проходил в Северо-Охотоморской и Западно-Камчатской подзонах. Флот при необходимости переходил на поисковый режим работы, благодаря чему промысловые районы увеличились по площади. В Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах суммарный вылов составил 440 тыс. тонн минтая, в Северо-Охотоморской подзоне — 184,7 тыс. тонн, что на 15% больше уровня прошлого года.

Заметно улучшилась ситуация на промысле тихоокеанской сельди: объём добычи превысил уровень прошлого года за тот же период на 7% — до 94, 5 тыс. тонн.

Вылов трески составил 37,6 тыс. тонн, в том числе в Западно-Беринговоморской зоне — 6,7 тыс. тонн, в Восточно-Камчатской зоне — 11,0 тыс. тонн, в Охотском море — 10,9 тыс. тонн. Ожидается, что объем добычи вырастет по мере увеличения количества судов.

Сейчас промысел минтая в Охотском море ведут 100 судов, ещё 10 работают на сельди, 7 — на треске.

Сюжеты:
Рыбный день
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