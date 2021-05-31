Туротрасль Приморья серьезно пострадала от коронавируса

«Прошедший год оказался сложным для туристической отрасли Дальневосточного Федерального округа — сказались массовая отмена событийных мероприятий и действие ограничений на туристскую и гостиничную деятельность. Наиболее существенно последствия пандемии ощутили регионы, где зарубежный въездной туризм обеспечивал основную долю выручки, — Приморский и Хабаровский края, Амурская область», — отмечают аналитики.
Так, по итогам 2020 года в сравнении с 2019 годом число иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения (КСР) Дальнего Востока, сократилось на 91% (в РФ — на 81%), а общее количество лиц, размещенных в КСР, снизилось на 39%. Объем платных услуг, оказанных гостиницами и специализированными КСР, сократился на 39 и 51% соответственно, а туристические агентства и туроператоры потеряли 52% объема услуг.
«Несмотря на существенные потери, в целом туриндустрии макрорегиона удалось избежать массовых сокращений и банкротств, а Камчатский край и Сахалинская область ожидают рост числа туроператоров», — сообщают эксперты.
По их данным, в I квартале 2021 года в отрасли наметились признаки восстановления — отмечается замедление сокращения количества размещений и объемов оказываемых туристических услуг. Заметного успеха удалось достичь в Камчатском крае — общее количество лиц, размещенных в КСР, выросло по сравнению с I кварталом 2020 года на 16,2%, а прирост объема услуг специализированных КСР составил 12,5%.
При этом, отмечают аналитики, сгладить негативные последствия пандемии для туристической отрасли ДФО наряду с оказанием государственной поддержки в виде кэшбэка помогло смещение акцента на внутренний туризм, поддерживаемый запуском новых направлений, адаптированных под потребности жителей макрорегиона.
«Дальнейшее восстановление и развитие отрасли на территории ДФО имеет значительный потенциал, основанный на предпринимаемых правительством страны и органами власти регионов мерах. Среди них: снятие инфраструктурных ограничений, а также дальнейшее продвижение экологического, экстремального, этнокультурного и промышленно-индустриального туризма в макрорегионе», — заключили аналитики.