Дорожное лето во Владивостоке готовят ещё весной

— На Давыдова и Нейбута монтировали бортовые камни для устройства пешеходных связей. На Нейбута частично заасфальтировали новые тротуары. Все работы идут в графике. А на улице Калинина подрядчик успел уже провести необходимые подготовительные работы на дороге и уложить первый слой асфальта. Затем приступили выводить на новый уровень люки и решётки инженерных коммуникаций, устраивать новые перекрытия и ремонтировать колодцы. Отмечу, что выведение на новый уровень люков и решёток по технологии всегда проводится после укладки первого слоя асфальта, который задаёт новые продольный и поперечный уклоны дороги, — объясняет заместитель главы города — руководитель управления дорог Николай Зайцев.