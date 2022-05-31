Дорожное лето во Владивостоке готовят ещё весной

Ремонтники муниципального дорожного предприятия зашли на свои объекты уже весной, в последние майские дни работа буквально кипит в Ленинском, Первомайском и Советском районах краевого центра.
Улицы Давыдова, Калинина и Нейбута
На этих городских магистралях дорожники муниципального предприятия и привлечённых подрядных организаций ремонтируют по поручению и под контролем мэрии Владивостока не только дорожное полотно, но и тротуары, лестницы, подпорные стены, пешеходные переходы, автобусные остановки и другую инфраструктуру.
— На Давыдова и Нейбута монтировали бортовые камни для устройства пешеходных связей. На Нейбута частично заасфальтировали новые тротуары. Все работы идут в графике. А на улице Калинина подрядчик успел уже провести необходимые подготовительные работы на дороге и уложить первый слой асфальта. Затем приступили выводить на новый уровень люки и решётки инженерных коммуникаций, устраивать новые перекрытия и ремонтировать колодцы. Отмечу, что выведение на новый уровень люков и решёток по технологии всегда проводится после укладки первого слоя асфальта, который задаёт новые продольный и поперечный уклоны дороги, — объясняет заместитель главы города — руководитель управления дорог Николай Зайцев.
Он также отмечает, что ремонт по нацпроекту идёт по графику, а ход работ постоянно контролируют специалисты администрации города, общественные наблюдатели и представители Росавтодора. Нацпроект «Безопасные качественные дороги» — это прекрасная возможность для проведения масштабных комплексных работ по ремонту дорог, обустройству пешеходных связей, оборудованию новых подпорных стен, лестниц, автобусных остановок и другой дорожной инфраструктуры.
В этом году во Владивостоке по нацпроекту впервые выполнят проектирование дороги, и этот же подрядчик займётся строительно-монтажными работами. Речь об участке от автовокзала к Дому молодёжи, здесь предстоит возвести новый мост, сделать дорогу и тротуары. Работы рассчитаны на два года и завершатся в 2023 году.
Ремонт Калинина, Нейбута и Давыдова завершат до конца августа. Всего же в этом сезоне в городе отремонтируют около 30 дорог, ещё более чем по 100 адресам проведут локальный ремонт повреждённых участков.
Некрасовский путепровод
На этой важнейшей для города магистрали в текущем году, по словам Николая Зайцева, отремонтируют проезжую часть и тротуар. Городское управление дорог объявило открытый электронный аукцион на поиск подрядных организаций для ремонта деформационных швов и асфальтового покрытия на путепроводе. Также в планах на этот год заявлен ремонт тротуара по направлению движения в центр города. Для этих работ сейчас завершают подготовку документации.
— Ремонт Некрасовского путепровода проведут сразу два подрядчика. Один займётся асфальтовым покрытием на проезжей части и ремонтом деформационных швов, другой будет восстанавливать тротуар, — разъясняет Николай Зайцев.
Управление дорог получило результаты обследования и проектное решение для ремонта пешеходной части путепровода. Для восстановления тротуаров полностью уберут старые бетонные блоки и смонтируют новые, которые будут существенно отличаться от прежних — тротуарную бетонную часть возьмутся изготавливать прямо на месте.
— Ждать изготовления тротуарных бетонных блоков на заводе нам придётся больше года, поэтому принято решение делать их монолитными сразу на месте. Это позволит существенно ускорить сроки производства ремонтных работ, — отмечает Николай Зайцев.
Документы для ремонта проезжей части уже подготовлены. В ближайшее время специалисты завершат подготовку документации и для ремонта тротуара. К слову, его будут восстанавливать вместе с ограждением.
Дорожная разметка
Только этой весной во Владивостоке специалисты муниципального дорожного предприятия «Содержание городских территорий» уже успели обновить больше 120 километров осевых линий и свыше 7 тысяч квадратных метров переходов.
Как рассказали в муниципальном предприятии, работы проводятся в ночное время, чтобы не создавать помех автотранспорту. На прошлой неделе разметку наносили на Тухачевского, Постышева, Борисенко, Океанском проспекте, проспекте Острякова. С помощью специализированной техники и оборудования обновляются зебры, сплошные, прерывистые и стоп-линии, островки безопасности и другие виды разметки.
Автомобилистов города просят быть внимательными и осторожными при передвижении на участках, где ведутся дорожные работы.