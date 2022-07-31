Продовольственную безопасность в Приморском крае успешно укрепляют

Сельхозпроизводители Приморья смогли нарастить с начала текущего года производство молока и мяса, а также увеличить посевные площади риса. Добиться успеха им помогли краевые меры господдержки.

На заседании оперативного штаба по обеспечению устойчивости экономики в условиях санкций, прошедшем под председательством губернатора Приморского края Олега Кожемяко, министр сельского хозяйства края Андрей Бронц доложил об успехах приморских аграриев. По словам главы краевого минсельхоза, в этом году с учётом мер государственной поддержки объёмы производства мяса в Приморье увеличены в два раза, производство яиц выросло на 11 %. Хозяйствами всех категорий произведено 70,4 тысячи тонн молока, 48,9 тысячи тонн мяса в живом весе и 155,3 миллиона штук яиц. Особо Андрей Бронц подчеркнул увеличение в крае посевных площадей под рис в два раза по сравнению с прошлым годом. Руководитель министерства сельского хозяйства Приморья отметил, что весной 2022 года в крае в рамках реализации региональной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2020-2027 годы приняли большой пакет дополнительных мер поддержки сельского хозяйства. В общей сложности на развитие отрасли вложили ещё 800 миллионов рублей. «Основная сумма поддержки направлена на животноводство, и результат здесь виден сразу – производители смогли устоять и нарастить объёмы производства. Считаю, что меры поддержки были оказаны вовремя и достигли эффекта», – подчеркнул Андрей Бронц.

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