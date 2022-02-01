В Приморье нарастает «пятая волна» COVID-19 — телефонные линии поликлиник перегружены

В Приморье нарастает «пятая волна» COVID-19 — телефонные линии поликлиник перегружены
В Приморье нарастает «пятая волна» COVID-19 — телефонные линии поликлиник перегружены
Сегодня, 11:56Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
В Приморье за последние сутки выявлен 501 заболевший новой коронавирусной инфекцией. Впервые за время пандемии регистрируется такой рост числа больных с диагнозом COVID-19, отметили в пресс-службе края.

По данным оперативного штаба на 1 февраля, всего с начала эпидемии COVID-19 заразились 112 797 жителей края. Не справились с инфекцией 1 710 человек.

Кроме того, медики также отмечают, что за неделю на четверть возросло число приморцев, обратившихся с симптомами ОРВИ в инфекционные кабинеты детских и взрослых поликлиник, амбулаторные инфекционные центры.

Медики подчёркивают, что количество звонков на телефоны поликлиник края существенно увеличилось. В понедельник, 31 января, время ожидания занимало, в среднем, до 10 минут, линии были перегружены. При этом дозвон в службу «122» занимал менее 1 минуты. Поэтому специалисты рекомендуют при необходимости обратиться в поликлинику звонить именно по номеру: 122. Операторы ответят на вопросы, запишут по необходимости на приём или оформят вызов врача на дом, сообщат график работы медицинских организаций, пунктов вакцинации.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
пандемияПриморьековид
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

Главный редактор: Сычёва О.А.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: +7 914 791-46-10

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы