Приморские эксперты рассказали как проходит реабилитация после COVID-19

После выздоровления от COVID-19 приморские пациенты остаются под присмотром медиков. С ними работают психологи, инструкторы по лечебной физкультуре, восстановление проходит с использованием йоги смеха.

Эксперты Приморского края не оставили без внимания слова президента РФ Владимира Путина во время «Прямой линии» о восстановлении в России квалифицированной системы реабилитации. Разговор с россиянами глава государства открыл ответами на вопросы которые касаются медицины. Многих граждан, приморцев в том числе, заинтересовал вопрос о восстановительных процедурах после коронавируса. Владимир Путин заявил, что система реабилитации получит мощное финансирование. «Заключаем контракт на приобретение необходимого оборудования. Дело в том, что для того, чтобы проходить реабилитацию после ковида, нужна специальная техника», — акцентировал президент. По словам проректора по медицинским вопросам ДВФУ Олега Пака, реабилитация играет важную роль после болезни COVID-19. «Тяжёлые последствия приводят к стойкой утрате работоспособности и снижению качества жизни. Центр восстановительной медицины и реабилитации МЦ ДВФУ одним из первых во Владивостоке начал принимать пациентов после коронавирусной инфекции – были разработаны программы обследования», — рассказал эксперт. Кроме того, Олег Пак отметил, что за целый год, с июня месяца, курс лечения получили около 250 приморцев и жителей остальных регионов Дальнего Востока. Благодаря передовым реабилитационным технологиям, пациенты избавились от слабости, побороли бессонницу, усилили резистивность к нагрузкам и задышали полной грудью. Лечебной физкультурой и йогой смеха с пациентами после COVID-19 занимаются в третьей владивостокской поликлинике. С переболевшими работает психолог. Главный внештатный специалист приморского минздрава по медпрофилактике Анжелла Кабиева сообщила, что немало жителей Приморья достаточно быстро поправляются после болезни коронавирусом. Однако есть и те, кто нуждается в нескольких курсах за год. Но даже те, кто завершил восстановление уже после первого курса все равно остаются в под пристальным взором медработников. «В аллерго-респираторном центре помимо медикаментозной терапии и физиолечения, ведутся консультации с клиническим психологом, который работает с психосоматическим, эмоциональным состоянием пациента и над улучшением когнитивных функций. Также в комплекс входит йога смеха - она разрабатывает дыхательную мускулатуру, чтобы как можно быстрее восстановить функции легких», - рассказала Анжелла Кабиева.

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