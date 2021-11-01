Анастасия Худченко: Прогноз неутешительный, развитие инфекции идет по сценарию 2020

По данным оперативного штаба на 10-00 понедельника, 1 ноября, коронавирусом заболели еще 286 человек, всего с начала эпидемии — 76 523 приморца. За прошедшие сутки не справились с заболеванием пять человек.
В краевом Минздраве отмечают значительный рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией с середины прошлой недели, нагрузка на поликлиники и стационары выросла в два раза. Профильное ведомство вновь увеличивает коечный фонд для лечения больных коронавирусом.
— В Приморье пришла «четвертая волна» COVID-19. Уже вдвое выросло число пациентов в инфекционных кабинетах с симптомами респираторных инфекций, растет количество вызовов на дом и суточных госпитализаций. Прогноз неутешительный, развитие инфекции идет по аналогичному сценарию прошлого года, — отметила глава минздрава региона Анастасия Худченко.
Специалисты отмечают, что помочь справиться с ситуацией могут только строгое соблюдение санитарно-эпидемических правил и вакцинация. По состоянию на утро 1 ноября вакцинировались от коронавируса 521 106 приморцев.
Помочь справиться с отрицательной динамикой может только коллективный иммунитет. Привиться от опасной инфекции можно в более чем 200 пунктах по всему краю.