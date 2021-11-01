Анастасия Худченко: Прогноз неутешительный, развитие инфекции идет по сценарию 2020

Анастасия Худченко: Прогноз неутешительный, развитие инфекции идет по сценарию 2020
Анастасия Худченко: Прогноз неутешительный, развитие инфекции идет по сценарию 2020
Сегодня, 11:40Здоровье и экологияФото: фото Золотой Рог
В Приморье достигнут пик заболеваемости с начала эпидемии коронавируса — за прошедшие сутки в регионе лабораторно подтверждено 286 новых случаев COVID-19.

По данным оперативного штаба на 10-00 понедельника, 1 ноября, коронавирусом заболели еще 286 человек, всего с начала эпидемии — 76 523 приморца. За прошедшие сутки не справились с заболеванием пять человек.

В краевом Минздраве отмечают значительный рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией с середины прошлой недели, нагрузка на поликлиники и стационары выросла в два раза. Профильное ведомство вновь увеличивает коечный фонд для лечения больных коронавирусом.

— В Приморье пришла «четвертая волна» COVID-19. Уже вдвое выросло число пациентов в инфекционных кабинетах с симптомами респираторных инфекций, растет количество вызовов на дом и суточных госпитализаций. Прогноз неутешительный, развитие инфекции идет по аналогичному сценарию прошлого года, — отметила глава минздрава региона Анастасия Худченко.

Специалисты отмечают, что помочь справиться с ситуацией могут только строгое соблюдение санитарно-эпидемических правил и вакцинация. По состоянию на утро 1 ноября вакцинировались от коронавируса 521 106 приморцев.

Помочь справиться с отрицательной динамикой может только коллективный иммунитет. Привиться от опасной инфекции можно в более чем 200 пунктах по всему краю.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
пандемияПриморьепрививочные сертификаты
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

Главный редактор: Сычёва О.А.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы