В Приморье в этом году выявили свыше 800 человек с ВИЧ-инфекцией

Всемирный День борьбы со СПИДом в этом году проходит под девизом «Покончить с неравенством. Ликвидировать СПИД». Мероприятия, проводимые в его рамках, призваны привлечь внимание населения к проблеме распространения СПИДа.

Первого декабря в Приморье проходят целый ряд мероприятий: вебинары для трудовых коллективов, для медицинских работников, демонстрация видеороликов по профилактике ВИЧ — в медицинских организациях, на уличных экранах, кинотеатрах. В Приморье, как и в целом по РФ, эпидемиологическая ситуация по ВИЧ — инфекции остается напряжённой. В этом году выявлено 823 человека с вирусом иммунодефицита человека, всего заболевших — 18 922. Согласно статистике, в Дальневосточном округе, в среднем, на 100 тысяч населения приходится 414 носителей этой инфекции. Показатели выше среднего — в Забайкальском крае, республике Бурятия и Приморском крае. Незащищённые половые контакты — самый частый путь передачи ВИЧ. В ДФО свыше 62% случаев заражения ВИЧ-инфекцией произошло именно так. Но в Приморье и Сахалине более половины фактов передачи ВИЧ происходит через шприц. То есть, инъекционные наркоманы в нашем регионе зачастую становятся жертвами этой чумы 20-го века. Подавляющее большинство новых случаев заражение ВИЧ отмечается в возрастной группе старше 20 лет (20-39 лет — 46,4%; 40 лет и старше — 37,7%). Среди ВИЧ-инфицированных сохраняется высокая доля мужчин (62%). В ДФО от ВИЧ-инфицированных матерей в 2020 году родилось 450 детей, что на 3,64% меньше, чем в 2019 году. Наибольшее число детей, рожденных от матерей — носителей вируса иммунодефицита человека, отмечено в Приморье (127 человек). В региональном Роспотребнадзоре отмечают, что в крае приняты меры по увеличению тестирования населения, повышению грамотности и информированности по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. Медицинские организации края обеспечены диагностическими средствами выявления вируса иммунодефицита человека. Обследования проводятся без ограничений. Край обеспечен антиретровирусными препаратами для лечения ВИЧ — инфицированных и проведения профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку.

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