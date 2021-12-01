В Приморье в этом году выявили свыше 800 человек с ВИЧ-инфекцией

В Приморье в этом году выявили свыше 800 человек с ВИЧ-инфекцией
В Приморье в этом году выявили свыше 800 человек с ВИЧ-инфекцией
Сегодня, 15:52Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Всемирный День борьбы со СПИДом в этом году проходит под девизом «Покончить с неравенством. Ликвидировать СПИД». Мероприятия, проводимые в его рамках, призваны привлечь внимание населения к проблеме распространения СПИДа.

Первого декабря в Приморье проходят целый ряд мероприятий: вебинары для трудовых коллективов, для медицинских работников, демонстрация видеороликов по профилактике ВИЧ — в медицинских организациях, на уличных экранах, кинотеатрах.

В Приморье, как и в целом по РФ, эпидемиологическая ситуация по ВИЧ — инфекции остается напряжённой. В этом году выявлено 823 человека с вирусом иммунодефицита человека, всего заболевших — 18 922.

Согласно статистике, в Дальневосточном округе, в среднем, на 100 тысяч населения приходится 414 носителей этой инфекции. Показатели выше среднего — в Забайкальском крае, республике Бурятия и Приморском крае.

Незащищённые половые контакты — самый частый путь передачи ВИЧ. В ДФО свыше 62% случаев заражения ВИЧ-инфекцией произошло именно так. Но в Приморье и Сахалине более половины фактов передачи ВИЧ происходит через шприц. То есть, инъекционные наркоманы в нашем регионе зачастую становятся жертвами этой чумы 20-го века.

Подавляющее большинство новых случаев заражение ВИЧ отмечается в возрастной группе старше 20 лет (20-39 лет — 46,4%; 40 лет и старше — 37,7%). Среди ВИЧ-инфицированных сохраняется высокая доля мужчин (62%).

В ДФО от ВИЧ-инфицированных матерей в 2020 году родилось 450 детей, что на 3,64% меньше, чем в 2019 году. Наибольшее число детей, рожденных от матерей — носителей вируса иммунодефицита человека, отмечено в Приморье (127 человек).

В региональном Роспотребнадзоре отмечают, что в крае приняты меры по увеличению тестирования населения, повышению грамотности и информированности по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. Медицинские организации края обеспечены диагностическими средствами выявления вируса иммунодефицита человека. Обследования проводятся без ограничений. Край обеспечен антиретровирусными препаратами для лечения ВИЧ — инфицированных и проведения профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку.

Сюжеты:
Приморье
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ПриморьеВИЧ инфекция
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