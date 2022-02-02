В Приморье побит вчерашний антирекорд по росту суточной заболеваемости COVID-19

В Приморье побит вчерашний антирекорд по росту суточной заболеваемости COVID-19
В Приморье побит вчерашний антирекорд по росту суточной заболеваемости COVID-19
Сегодня, 10:54Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
По данным краевого оперативного штаба, в Приморье за последние сутки выявлено 603 заразившихся новой коронавирусной инфекцией — сразу на сотню больше, чем накануне. Это самый высокий показатель за всё время пандемии.

Почти во всех регионах страны отмечается резкий подъём уровня заболевших. В ДФО по этому показателю Приморье далеко не рекордсмен. Например, в республике Саха (Якутия) за минувшие сутки выявлено 3211 заболевших ковидом, в Хабаровском крае — 638,. Меньше всего на Чукотке — 13. Эксперты отмечают, что рост числа заболевших «короной» будет наблюдаться до достижения пика, который, по прогнозам, ожидается к середине февраля.

Между тем, в Приморье существенно выросла нагрузка на детские и взрослые поликлиники. Медики призывают граждан с симптомами ОРВИ и температурой ниже 38 градусов обращаться в инфекционные кабинеты поликлиник или инфекционные амбулаторные центры.

Получить консультацию о действиях в связи с заболеванием, узнать режим работы поликлиник или вызвать врача на дом при температуре 38,5 и выше градусов можно по телефону единой «горячей линии» — 122. Дозвониться по этому номеру проще, чем по телефонам поликлиник, линии которых уже перегружены.

В краевом минздраве сообщили, что в связи с ростом заболеваемости в медучреждениях Приморья готов к развертыванию резервный коечный фонд.

Всего в 24 медорганизациях функционируют 2 648 коек для лечения пациентов с COVID-19 и пневмониями.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
пандемияПриморьековид
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

Главный редактор: Сычёва О.А.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: +7 914 791-46-10

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы