Инфекционные кабинеты и АИЦ праздники не отмечают

Инфекционные кабинеты и АИЦ праздники не отмечают
Инфекционные кабинеты и АИЦ праздники не отмечают
2 марта, 11:44Здоровье и экологияФото: Золотой рог
В поликлиниках инфекционные кабинеты будут работать без выходных с 9.00 до 20.00. Не изменится и режим работы амбулаторных инфекционных центров.

Во Владивостоке, Артёме и Находке АИЦ для взрослого населения с 5 по 8 марта будут работать круглосуточно.

Амбулаторный инфекционный центр для детей во Владивостоке на Красного Знамени и Бестужева будут вести приём 5 марта с 8.00 до 20.00, 6 и 7 марта с 9.00 до 18.00. На Бестужева 7 марта врачи будут принимать с 9.00 до 15.00.

В поликлиниках Приморья 5 и 7 марта с 9.00 до 18.00 будут работать врачебные комиссии, усиленные дежурные службы, в том числе в неотложной форме, с возможностью выписки (продления) листков нетрудоспособности, рецептов, в том числе на наркотические и сильнодействующие препараты.

Вакцинация граждан от новой коронавирусной инфекции продолжится согласно графику работы в прививочных пунктах с 5 по 7 марта включительно.

Сюжеты:
Приморье
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ЗдравоохранениевакцинацияПриморье
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