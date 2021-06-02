Во Владивостоке открыли новые пункты вакцинации от COVID-19

Во Владивостоке открыли новые пункты вакцинации от COVID-19
Во Владивостоке открыли новые пункты вакцинации от COVID-19
Сегодня, 15:53Здоровье и экологияФото: vlc.ru
Во Владивостоке открыли еще несколько пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции. Они появились на Спортивной набережной, в мэрии столицы Дальнего Востока и на автовокзале. Об этом стало известно во время очередного совещания с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

Глава региона также сообщил, что сейчас в Приморье привито около 140 тысяч человек, что составляет 22% от общего плана вакцинации. Также в край завезено 144 дозы вакцины. Больше всего людей поставили себе прививку от COVID-19 в следующих муниципалитетах: Кавалеровском, Хасанском, Шкотовском, Кировском, Черниговском, Яковлевском районе, а также в Анучинском, Ханкайском, Пограничном, Октябрьском, Чугуевском муниципальных округах, а также в Уссурийске и Арсеньеве. Руководителей остальных муниципалитетов, которые не вошли в этот перечень, Олег Кожемяко попросил увеличить охват населения кампанией по иммунизации.

«Просмотрите, организованы ли прививочные пункты на предприятиях, посоветуйтесь с профсоюзами, начальниками цехов, подразделений, о том, где удобнее их разместить. Продолжайте работу по открытию пунктов вакцинации в общественных местах», — распорядился губернатор.

Как рассказал и. о. мэра Владивостока Константин Шестаков, мобильные прививочные пункты будут развернуты на Спортивной набережной, на автовокзале и в зданиях мэрии на Океанском проспекте, улицах Западная и Ильичева.

«Больше и больше в Приморский край прибывает гостей, в том числе иностранцев. Необходимо принять все меры для того, чтобы не допустить вспышек заболеваемости — для этого вместе с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований важно наращивать темпы кампании по вакцинации», — заявил Олег Кожемяко.

На совещании также присутствовала руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская, которая сообщила, что в крае ежедневно выявляется более 30 случаев заражения опасной коронавирусной инфекцией. Чаще всего болезнь диагностируют у граждан 19-49 лет.

Отметим, что сейчас в регионе нет очереди на вакцинацию. Прививки ставятся гражданам как по предварительной записи, если вакцинация проходит в стационарных пунктах, так и без записи, в случае, если гражданин решит привиться в мобильном пункте, развернутом в общественном месте.

Напомним, что меры профилактики коронавируса в крае проходят в рамках реализации государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020–2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в сфере здравоохранения.

Сюжеты:
Приморский край
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