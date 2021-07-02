Масштабный ремонт ждёт Пограничную центральную больницу в Приморье

В 2021 году в Пограничной центральной районной больнице Приморья пройдёт капитальный ремонт. Кроме того, для медучреждения приобретут новые санитарные автомобили, а также трудоустроят молодых специалистов, сообщила министр здравоохранения Анастасия Худченко.

Специалисты краевого минздрава отметили, что численность персонала Пограничной ЦРБ — 281 человек, среди которых 33 врача, 108 средних и 39 младших медицинских работников, 101 сотрудник. Укомплектованность должностей врачей с учетом совместительства — 81%, должностей средних медицинских работников — 58%, младшим медицинским персоналом — 88%. «Безусловно, самый острый вопрос в лечебном учреждении — кадровый. Однако с каждым годом все больше абитуриентов поступает в ТГМУ и медицинские колледжи по целевому набору, то есть, их обучение оплачивает система здравоохранения. Это значит, что через год-два в больницу придут молодые специалисты. Помимо заработной платы они будут получать ежемесячные доплаты, а также единоразовые выплаты», — рассказала министр. В данный момент по целевому договору от Пограничной ЦРБ в Тихоокеанском государственном медицинском университете обучаются 12 студентов: лечебное дело — пять, педиатрия — семь и один врач в целевой ординатуре по специальности «Офтальмология». Также в штате работают молодые специалисты, трудоустроившиеся после обучения и получающие выплаты в рамках мер социальной поддержки: ежемесячные денежные выплаты в размере 10 тысяч рублей — три врача-специалиста, денежную компенсацию за найм жилья — три медицинских работника. Также в список на предоставление единовременной денежной выплаты включены пять медицинских работников: два врача-специалиста и три медицинские сестры. На обеспечение этих региональных мер социальной поддержки выделили из бюджета края 527 тысяч рублей. «Для молодых кадров не менее важным условием приезда является обновление материально-технической базы медучреждения, правильная организация рабочего пространства, комфортные условия труда. В этом году Пограничная ЦРБ получила 28 миллионов в рамках программы модернизации первичного звена на капитальный ремонт, более 8 миллионов рублей из краевого бюджета — на развитие «Бережливой поликлиники», — отметила Анастасия Худченко. Программа модернизации первичного звена рассчитана на пять лет, в рамках которой будут проводиться капитальные ремонты зданий, строительство новых объектов медицины, поставка автомобилей и медицинского оборудования. Цель программы — повысить качество и доступность медицинской помощи в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и амбулаториях. На реализацию программы в Приморском крае будет направлено более 4,5 миллиарда рублей, 90% из них — средства федерального бюджета. В рамках реализации программы уже в этом году в Пограничной ЦРБ начнется капитальный ремонт объекта по адресу: улица Пирогова, 2. Работы в объеме 1567 квадратных метров будут начаты в ближайшие месяцы. За ходом строительных работ смогут следить сами жители края, вошедшие в число общественных наблюдателей. «В первую декаду июля Приморский край получит 42 новых санитарных автомобиля. Два из них будут направлены в Пограничную ЦРБ. Это автомобили для перевозки лекарственных препаратов, доставки медиков к пациентам на дом, а также доставки пациентов в поликлиники, при необходимости», — сказала министр. Стоит отметить, что за пять лет работы программы Пограничная ЦРБ получит 11 автомобилей на дооснащение и переоснащение парка, пять медицинских объектов будут капитально отремонтированы. «Администрация Пограничного района готова обсуждать вопросы предоставления жилья молодым медицинским специалистам», — добавила Худченко в министр здравоохранения. С начала марта в Приморье организована выездная работа узких специалистов краевых медучреждений в центральные и районные больницы края. Так, с 16 по 22 апреля в селах Пограничного района работал мобильный автопоезд с 11 детскими врачами, за шесть дней было осмотрено 828 детей и подростков. А в июле на базе Пограничной ЦРБ консультативный прием взрослого населения будут вести такие узкие специалисты, как дерматовенеролог, офтальмолог, лог, онколог, эндокринолог и кардиолог. Напомним, что в Приморье действует государственная программа «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020–2027 годы.

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