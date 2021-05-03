В парках и скверах Владивостока высадили новые деревья и кустарники

Во Владивостоке в самом разгаре высадка новых деревьев и кустарников. Сегодня, 3 мая, во Владивостоке прошли сразу две экологические акции. Горожане высади новые деревья в Покровском парке и сквере Надибаидзе.

Фото: vlc.ru Стоит отметить, что высадками занимаются сотрудники муниципального дорожного предприятия, волонтёры, представители общественных организаций, депутаты и бизнесмены. Союз коренных малочисленных народов Приморья, Ассоциация женщин-предпринимателей, Узбекская национально-культурная Автономия «Содружество Средней Азии», общество глухих, «Боевое братство», общественная организация «Играй, гармонь, в Приморье!», станичное казачье общество «Станица Радонежская», общество инвалидов Фрунзенского района и многие другие собрались с раннего утра в Покровском парке. Зелёные насаждения в парке, как и во многих других уголках города, серьезно пострадали во время ледяного дождя. Чтобы пополнить их количество, сегодня в парке высадили лиственницы, вишни, ивы, яблони, ели и боярышники. Вместе с общественниками в парке высаживали деревья и кустарники глава Владивостока Олег Гуменюк и генеральный консул Республики Узбекистан во Владивостоке Рустам Исмаилов. «Здорово, что после прошедшего разрушительного дождя в городе высаживаются новые деревья. Очень рады, что и мы можем внести свой небольшой вклад в озеленение любимого города», — отметили участники акции. Фото: vlc.ru «Всегда с большим удовольствием принимаем участие в субботниках и мероприятиях по высадке новых деревьев. Многие пришли вместе с детьми. Это очень радует», — добавляют другие. Глава Владивостока Олег Гуменюк подчеркнул, что в городе высаживают новые деревья, кустарники и цветы в разных районах. И к этим акциям всегда с большим удовольствием присоединяются и взрослые, и дети. Сегодня с привлечением общественности новые деревья высадили не только в Покровском парке, но и в сквере Надибаидзе. Этот сквер значительно преобразился в прошлом году. Реконструкцию провели благодаря реализации нацпроекта «Жильё и городская среда». Здесь были проложены тротуары, высажен газон, установлены лавочки и другие малые архитектурные формы, сделано новая детская площадка. А сегодня горожане высадили здесь ещё ивы, магнолии, катальпы, яблони, вишни и лиственницы. Фото: vlc.ru К слову, в этом году во Владивостоке будет высажено свыше 3 500 новых деревьев и около 13 тысяч кустарников. Новые зелёные насаждения появляются во дворах, на территориях школ и детских садов, в парках и скверах и других общественных пространствах. Помимо этого, муниципальное дорожное предприятие «Дороги Владивостока» высаживает на клумбах и цветника однолетники. Первые из них появились на улице Адмирала Фокина. Работы в эти дни проводят и на мемориале «Боевая слава ТОФ», в парке Победы, Гайдамакском сквере, и по другим адресам. Всего же украшать улицы в этом году будут 83 тысячи тюльпанов, высаженных в зиму, и более 340 тысяч новых однолетних цветов.

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