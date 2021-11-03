Минздрав Приморья: сокращён список претендентов на вакцину «Спутник Лайт»

— В соответствии с рекомендациями, изначально однократная вакцинация препаратом «Спутник Лайт» была рекомендована следующим категориям граждан: через 6 месяцев после перенесенного заболевания от даты выздоровления; лицам, работающим вахтовым методом перед убытием к месту работы; лицам, ранее не привитым против коронавирусной инфекции, направляющимся в командировки или на отдых, — обозначили в краевом Минздраве.