Минздрав Приморья: сокращён список претендентов на вакцину «Спутник Лайт»

Минздрав Приморья: сокращён список претендентов на вакцину «Спутник Лайт»
Минздрав Приморья: сокращён список претендентов на вакцину «Спутник Лайт»
Сегодня, 15:40Здоровье и экологияФото: Фото Золотой Рог
В Приморье отмечают высокий спрос на однокомпонентный «Спутник Лайт», сообщили в краевом Минздраве.

В ведомстве пояснили, что в новых методрекомендациях отмечены только две категории граждан, кому данная вакцина показана. В соответствии с ними в регионе и ведется прививочная компания.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует: для достижения необходимого уровня коллективного иммунитета населения следует проводить вакцинацию против новой коронавирусной инфекции спустя 6 месяцев после перенесенного заболевания. Или спустя 6 месяцев после предыдущей первичной вакцинации.

Ранее вакцина «Спутник Лайт» была рекомендована тем, кому необходимо достичь быстрого иммунитета.

— В соответствии с рекомендациями, изначально однократная вакцинация препаратом «Спутник Лайт» была рекомендована следующим категориям граждан: через 6 месяцев после перенесенного заболевания от даты выздоровления; лицам, работающим вахтовым методом перед убытием к месту работы; лицам, ранее не привитым против коронавирусной инфекции, направляющимся в командировки или на отдых, — обозначили в краевом Минздраве.

Также в Приморье за последнюю неделю отмечаются наплыв желающих вакцинироваться от нового коронавируса, что вызвало избыточную нагрузку на прививочные пункты.

По данным оперативного штаба на 3 ноября, вакцинацию от COVID-19 прошли 541 832 человека, за последние сутки привился 13 581 приморец.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
вакцинацияПриморье
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

Главный редактор: Сычёва О.А.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы