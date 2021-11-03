Минздрав Приморья: сокращён список претендентов на вакцину «Спутник Лайт»

В ведомстве пояснили, что в новых методрекомендациях отмечены только две категории граждан, кому данная вакцина показана. В соответствии с ними в регионе и ведется прививочная компания.
Всемирная организация здравоохранения рекомендует: для достижения необходимого уровня коллективного иммунитета населения следует проводить вакцинацию против новой коронавирусной инфекции спустя 6 месяцев после перенесенного заболевания. Или спустя 6 месяцев после предыдущей первичной вакцинации.
Ранее вакцина «Спутник Лайт» была рекомендована тем, кому необходимо достичь быстрого иммунитета.
— В соответствии с рекомендациями, изначально однократная вакцинация препаратом «Спутник Лайт» была рекомендована следующим категориям граждан: через 6 месяцев после перенесенного заболевания от даты выздоровления; лицам, работающим вахтовым методом перед убытием к месту работы; лицам, ранее не привитым против коронавирусной инфекции, направляющимся в командировки или на отдых, — обозначили в краевом Минздраве.
Также в Приморье за последнюю неделю отмечаются наплыв желающих вакцинироваться от нового коронавируса, что вызвало избыточную нагрузку на прививочные пункты.
По данным оперативного штаба на 3 ноября, вакцинацию от COVID-19 прошли 541 832 человека, за последние сутки привился 13 581 приморец.