В торговом центре в Артеме можно приодеться и привиться

В торговом центре в Артеме можно приодеться и привиться
В торговом центре в Артеме можно приодеться и привиться
Сегодня, 18:51Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг1Mi
С 1 мая в Артеме, в здании торгово-развлекательного центра «Городской», начал работу мобильный пункт вакцинации против коронавирусной инфекции. Этот прививочный пункт будет работать с 10.00 до 19.00 ежедневно.

Как рассказала главный врач Артемовской городской больницы № 1 Светлана Забудская, прививку может получить любой житель города.

«При себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС. Как и везде, перед прививкой нужно заполнить анкету, указать имеющиеся заболевания и возможные контакты с заболевшими COVID-19, пройти осмотр терапевта и после этого, если не будет медотвода, получить прививку. На приеме будет присутствовать врач, который ответит на любые вопросы горожан о вакцинации», — обозначила специалист.

Напомним, 17 мобильных пунктов и выездных бригад продолжают прививать население особых категорий граждан на дому, в фельдшерско-акушерских пунктах и на предприятиях по заранее согласованному графику.

Сюжеты:
Приморье
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КоронавирусCOVID-19вакцинавакцинацияторговля
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