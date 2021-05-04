В торговом центре в Артеме можно приодеться и привиться

С 1 мая в Артеме, в здании торгово-развлекательного центра «Городской», начал работу мобильный пункт вакцинации против коронавирусной инфекции. Этот прививочный пункт будет работать с 10.00 до 19.00 ежедневно.

Как рассказала главный врач Артемовской городской больницы № 1 Светлана Забудская, прививку может получить любой житель города. «При себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС. Как и везде, перед прививкой нужно заполнить анкету, указать имеющиеся заболевания и возможные контакты с заболевшими COVID-19, пройти осмотр терапевта и после этого, если не будет медотвода, получить прививку. На приеме будет присутствовать врач, который ответит на любые вопросы горожан о вакцинации», — обозначила специалист. Напомним, 17 мобильных пунктов и выездных бригад продолжают прививать население особых категорий граждан на дому, в фельдшерско-акушерских пунктах и на предприятиях по заранее согласованному графику.

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