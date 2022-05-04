В Приморье возросла выявляемость заболеваний при диспансеризации населения

В этом году диспансеризацию и профилактические осмотры прошли 70,5 тысяч приморцев. Из них у 3,5 тысяч выявлены заболевания на ранней стадии, еще 4,4 тысячи человек поставлены на диспансерный учёт.

Всего с начала года среди прошедших диспансеризацию приморцев почти у 2 тысяч обнаружены риски развития хронических неинфекционных заболеваний, болезни системы кровообращения, онкопатология и обострение хронических заболеваний. Напомним, до 30 мая в крае действует программа «Здоровые сердца Приморья», целью которой стало выявление рисков тяжёлых заболеваний. В ходе программы по полису ОМС врачи проводят диагностику заболеваний сердца и сосудов, определяют риск инфаркта и инсульта, гипертонии, сахарного диабета, диагностику пяти видов рака, измеряют внутриглазное давление. Так, накануне жительницу Находки экстренно госпитализировали, обнаружив в ходе диспансеризации серьёзные проблемы с сердцем. В городской больнице рассказали, что она решила обследоваться по программе «Здоровые сердца Приморья» за компанию с подругой. Рассказала, что уже некоторое время неважно себя чувствовала, но не видела причин срочно обращаться за помощью. При оформлении медицинской карты сотрудников поликлиники насторожили ответы пациентки на вопросы анкеты. Женщину срочно провели в кабинет функциональной диагностики, где измерили кровяное давление и сделали ЭКГ. Кардиограмма показала нарушения, характерные для ишемической болезни сердца. Сейчас пациентка находится в палате интенсивной терапии с предварительным диагнозом — нестабильная стенокардия напряжения. Для его уточнения предстоит провести дополнительные диагностических исследований, в том числе коронарную ангиографию, чтобы оценить состояние кровеносных сосудов сердца. По словам заведующего отделением кардиологии Находкинской городской больницы Михаила Шевчука, в случае необходимости будет проведена операция по стентированию пораженных артерий. Врач-кардиолог подчеркнул, что признаки серьёзных проблем с сердцем и сосудами не всегда бывают очевидны. Эти патологии необходимо вовремя диагностировать и лечить. Без медицинской помощи ситуация может лишь усугубиться, что приведет к плачевным последствиям. Именно поэтому так важно регулярно проходить обследования. В региональном Минздраве напомнили, что поликлиники края работают до 30 мая без выходных, за исключением праздничных дней 1 и 9 мая, с 8.00 до 20.00. В поликлинику можно записаться заранее или прийти без записи с паспортом, полисом и СНИЛС. Основные инструментальные исследования и забор биоматериала будут проводиться в течение одного дня. Для быстрого результата необходимо воздержаться от приема пищи в течение трех часов до исследования. Для жителей центра Владивостока или сотрудников близлежащих предприятий обследование организовано в филиале краевой поликлиники на Светланской, 38.

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