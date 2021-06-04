В магазинах Приморья не соблюдают санитарные нормы

За эти нарушения руководителю магазина грозит штраф. Для должностного лица штраф составит от 30 до 50 тысяч рублей, а юрлицо могут оштрафовать на сумму до 150 тысяч рублей. Протокол составят в министерстве. Для этого руководителю придется потратить время, чтобы посетить ведомство.