В магазинах Приморья не соблюдают санитарные нормы

Проверку проводили специалисты краевого минпромторга в составе административных комиссий.
Так выяснилось, что в супермаркете «Сотка» на проспекте 100-летия Владивостока покупателя обслуживали без маски. Кроме того, в магазине не проводили обработку контактных поверхностей.
За эти нарушения руководителю магазина грозит штраф. Для должностного лица штраф составит от 30 до 50 тысяч рублей, а юрлицо могут оштрафовать на сумму до 150 тысяч рублей. Протокол составят в министерстве. Для этого руководителю придется потратить время, чтобы посетить ведомство.
Вторым супермаркетом, где обнаружили нарушение, оказался «Реми» на Борисенко. Там совершенно стерлась разметка, которая помогала гражданам соблюдать социальную дистанцию.Сообщается, что других нарушений в супермаркете не выявлено.
Сегодня, 4 июня, в оперштабе по коронавирусу сообщили, что за последние сутки выявлено 49 новых случаев заболевания COVID-19 и 31 случай выздоровления. За время пандемии коронавирусом успели заразиться 44 563 приморца, а выздоровели 41 630 пациентов.
В Приморье все еще не отменен режим повышенной готовности. Граждан просят соблюдать масочный режим, не нарушать социальную дистанцию и придерживаться правил санитарной безопасности.