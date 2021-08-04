Иностранцы в Приморье могут получить прививку от COVID-19

Иностранцы в Приморье могут получить прививку от COVID-19
Иностранцы в Приморье могут получить прививку от COVID-19
Сегодня, 13:58Здоровье и экологияФото: Екатерина Чаплинская / Медиахолдинг 1Mi
Иностранным гражданам в Приморье доступна вакцина от коронавируса. Получить бесплатную прививку они могут при наличии полиса ОМС.

«Иностранным гражданам, так же, как и гражданам России, доступны все имеющиеся в Приморье вакцины», — сообщили в краевом министерстве здравоохранения.

Тех иностранцев, которые не имеют обязательной российской медицинской страховки тоже будут прививать. Однако им за это придется заплатить. Этот вопрос еще не проработан до конца, но в ближайшее время проблема будет решена.

По последним данным, первым компонентом вакцины от COVID-19, по последним данным, уже привились 331 022 приморца, а окончательно завершили иммунизацию — 260 419 человек.

За сутки в крае зарегистрировано 264 новых случая заболевания коронавирусом. Общее количество летальных случаев в регионе составляет 940.

Вакцинироваться от COVID-19 приморцы могут в любом районе Приморья. Накануне губернатор поручил главам муниципалитетов, в случае необходимости, организовать доставку людей к пунктам вакцинации.

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КоронавирусCOVID-19вакцинацияПриморье
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