Куда пожаловаться в Приморье, если врач не приехал при симптомах COVID-19

В Приморском крае наблюдается резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией — как и на всей планете, в регионе бушует омикрон, новый штамм вируса. Несмотря на его меньшую опасность и более лёгкую переносимость, заболевшим нередко приходится вызывать врача. Но что делать, если врач не приходит?

Начнём с того, что не во всех случаях следует добиваться визита врача на дом. Ещё в 2020 году Минздрав обнародовал рекомендованный протокол действий для заболевших: при температуре меньше 38° и при наличии других вирусных симптомов больному полагается самостоятельно добраться до врача-инфекциониста в районный АИЦ. Сейчас в Приморье действуют 11 амбулаторно-инфекционных центров, в одном Владивостоке их 4. Есть АИЦ и в других городах края: Артёме, Находке, Уссурийске, Партизанске, Лесозаводске, Спасске. При этом АИЦ в крупных городах переведены на круглосуточный режим работы — это связано именно с серьёзным ростом заболеваемости коронавирусом. При высокой температуре и плохом физическом состоянии заболевшие могут звонить по номеру 122. Там ответят на все вопросы, расскажут, что делать и, если есть такая необходимость, направят к вам врачей. Если ожидание врача затянулось, на стороне больного выступает закон и приказы Минздрава. Для начала Минздрав рекомендует повторно обратиться к диспетчеру и сообщить о происходящем. Если проблема оперативно не решается, то можно жаловаться в другие инстанции: даже в прокуратуру и полицию. Незаконный отказ в оказании медицинской помощи является уголовно наказуемым проступком — есть целая статья 124 УК РФ «Неоказание помощи больному». Министерство здравоохранения Приморского края предлагает сообщать о подобных фактах на телефон горячей линии: 8 (423) 260-50-98. Здесь же примут жалобы на работу поликлиник или отдельных врачей.

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