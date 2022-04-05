COVID-19 уходит из Приморья, но его последствия сохраняют ситуацию напряжённой

В Приморье с 11 апреля по 30 мая пройдёт специальная акция, призванная привлечь граждан к прохождению профилактических осмотров и диспансеризации. Она называется «Здоровые сердца Приморья», и её задача — обеспечение диагностики заболеваний органов кровообращения, пяти видов рака.

В рамках акции отделения медицинской профилактики будут работать с 8.00 до 20.00 семь дней в неделю, пройти осмотр можно будет в любой поликлинике независимо от прикрепления. В региональной пресс-службе отметили, что в Приморье, несмотря на снижение заболеваемости COVID-19, сохраняется напряжённая демографическая ситуация. Показатели смертности до сих пор находятся на повышенном уровне даже по сравнению с 2021 годом. Причина — последствия COVID-19. Ведь в течение полугода-года люди, перенесшие коронавирус, особенно имеющие хронические заболевания, находятся в зоне риска по развитию инфарктов, инсультов, тромбозов. Кроме, того в течение двух лет население не получало в полном объеме плановую помощь. Образовался огромный спрос на плановые профилактические мероприятия, на раннюю диагностику злокачественных новообразований, заболеваний органов кровообращения, дыхания и факторов риска их развития. По данным оперативного штаба на 5 апреля, за последние сутки в Приморье зарегистрирован 171 случай заболевания COVID-19. Выздоровели 339 человек. Продолжают лечение 2,9 тысячи жителей края. Медики призывают переболевших новой коронавирусной инфекцией обратиться в поликлинику и бесплатно пройти обследование, чтобы исключить риски тяжелых осложнений. Специалисты объясняют, что заражение коронавирусом провоцирует развитие вторичного иммунодефицита. В связи с чем организм теряет защиту и становится уязвимым для инфекций и подавляемых иммунитетом хронических заболеваний.

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