Проблемы на мусорном полигоне в Приморье: Кожемяко дал меньше одной недели

Министерство ЖКХ, региональный оператор и зампред правительства по вопросам ЖКХ Елена Пархоменко получили от губернатора Приморья важное поручение. Им предстоит до конца недели предоставить ему план-график работ по устранению экологической угрозы на мусорном полигоне на сопке Холмистой во Владивостоке.

«Проблема полигона у нас на особом контроле. Уверен, что мне не стоит объяснять всем участникам процесса, почему это важно», — подчеркнул глава Приморского края Олег Кожемяко. На прошедшем совещании Олег Кожемяко акцентировал, что проблему нужно решить как можно быстрее. Начало зимы 2021 года губернатор обозначил как самый последний срок для окончания выполнения задачи. Первым делом, по мнению главы Приморья, следует сделать так, чтобы загрязняющие вещества перестали попадать в ручей Безымянный и, как следствие, в море. Краевой министр ЖКХ Владимир Бабич сообщил, что это будет сделано с помощью насосной станции. Воду будут перекачивать в пруды-отстойники. В дальнейшем их оборудуют фильтрами. Кроме того будут восстановлены ливневки и выполнена гидроизоляция. По данным министра, работы будут завершены не позже, чем установил Олег Кожемяко. На втором этапе нужно будет грамотно обустроить те места, где будут складироваться и храниться отходы до их полной переработки. Финальным этапом станет максимальная переработка всех отходов, которые будут вывозиться на полигон. Это позволит существенно сократить объем мусора, который останется на полигоне.

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