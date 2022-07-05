Медицинская реабилитация стала доступнее детям Приморья

Дети раннего возраста и подростки со всего Приморского края могут пройти медицинскую реабилитацию по полису ОМС в амбулаторных условиях в Краевом клиническом центре специализированных видов медицинской помощи (ККЦ СВМП). Об этом сообщила руководитель Центра Инна Зеленкова.

— Наше учреждение получило лицензию на оказание услуг по медицинской реабилитации в амбулаторных условиях дневного стационара — и сегодня здесь принимают первых пациентов. Комплексная услуга полностью покрывается Фондом обязательного медицинского страхования, а значит, оказывается пациентам бесплатно по полису ОМС, — уточнила Инна Сергеевна. Сегодня специалисты ККЦ СВМП приглашают на реабилитацию, как пациентов получивших этап стационарного лечения в отделениях Краевого клинического центра специализированных видов медицинской помощи, так и пациентов со стороны — по направлениям из детских поликлиник города и края. Заведующая физио-терапевтическим отделением Центра Евгения Синягина подчеркнула, что специалисты проводят реабилитацию по нескольким профилям. — Основное направление — это неврологические заболевания, а также заболевания опорно-двигательного аппарата. Мы также готовы принять и тех детей, которые часто болеют или страдают соматическими заболеваниями, главное иметь направление от своего лечащего врача. Это может быть педиатр, невролог, ортопед-хирург или другой специалист, — подчеркнула врач. Все назначения индивидуальны, а спектр возможностей реабилитации весомый. Это и ручной массаж, и лечебная гимнастика, и занятия на мяче (детям до 1 года или по показаниям). Также здесь доступны все виды физиолечения, включая электропроцедуры и лазеротерапию. Напомним, что для детей с ограниченными возможностями подбирается индивидуальная программа реабилитации. Такие пациенты могут получить помощь в структурном подразделении ККЦ СВМП — в Центре восстановительной медицины и реабилитации по адресу: ул. Кирова, 66. Для всех других пациентов необходима предварительная запись, она производится по вторникам и четвергам в рабочее время тел.: 8 (42-32) 40-64-28 Медицинская реабилитация в условиях дневного стационара также доступна в детских поликлиниках Владивостока — ВДП № 3 (тел.: 8 (42-32) 78-97-30) и ВДП № 5 (тел.: 241-43-82). Пройти реабилитацию здесь могут дети и подростки, приписанные к данным поликлиникам.

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