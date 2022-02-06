В Приморье локализован крупный природный пожар

На месте происшествия работает 20 человек с привлечением техники приморских пожарных и техники лесоохраны. Решается вопрос о проведении отжига сухой растительности до подхода пала. Это контролируемый отжиг сухой травы, предназначенный для профилактики возгораний, проводится только с учётом погодных условий, направления и силы ветра.