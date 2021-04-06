За здоровьем владивостокцы поехали в Артем (Фото, видео)

Маршрут был зарегистрирован на официальном сайте проекта, который направлен на развитие на муниципальном уровне инфраструктуры для повышения двигательной активности населения и создание условий для выбора и ведения ЗОЖ жителями муниципалитета, а так же на развитие и пропаганду естественных методов оздоровления, к которым относится ходьба, бег, велосипедные прогулки, плавание, закаливание, эффективное дыхание⁣, сообщается на страничке Артемовского ГО Инстаграме. ⠀