За здоровьем владивостокцы поехали в Артем (Фото, видео)

За здоровьем владивостокцы поехали в Артем (Фото, видео)
Сегодня, 16:29Здоровье и экологияФото: Мария Пушкарева / ИК "Золотой Рог"Жители Владивостока и Артема вместе отметили День здоровья
На пешеходный масс-старт вышли артёмовцы в минувшие выходные. Порядка 120 человек выполнили полную программумаршрута оздоровительной Всероссийской акции «10 000 шагов».

Надо отметить, что среди участников были и жители Владвиостока, специально приехавшие на мероприятие. Для скандинавской и иного вида ходьбы был проложен маршрут по аллее и велодорожке во взрослом парке. Участники прошли полных три круга по парку, расстояние составило 7 км.

Участники прошли полных три круга по парку
Фото:Мария ПушкареваИК "Золотой Рог"
Расстояние составило 7 км
Фото:Мария ПушкареваИК "Золотой Рог"

Маршрут был зарегистрирован на официальном сайте проекта, который направлен на развитие на муниципальном уровне инфраструктуры для повышения двигательной активности населения и создание условий для выбора и ведения ЗОЖ жителями муниципалитета, а так же на развитие и пропаганду естественных методов оздоровления, к которым относится ходьба, бег, велосипедные прогулки, плавание, закаливание, эффективное дыхание⁣, сообщается на страничке Артемовского ГО Инстаграме. ⠀

Каждый желающий мог получить консультацию и провести измерение артериального давления, выяснить уровень глюкозы крови, провести пульсоксиметрию
Фото:Мария ПушкареваИК "Золотой Рог"

Перед стартом на придворцовой площади работал агитпоезд «За здоровую жизнь». Была развернута работа «Поста здоровья», где каждый желающий мог получить консультацию и провести измерение артериального давления, выяснить уровень глюкозы крови, провести пульсоксиметрию. В этом им помогали студенты Артемовского филиала Владивостокского базового медицинского колледжа.

Мероприятия по поддержке ЗОЖ в Артеме проходят регулярно
Фото:Мария ПушкареваИК "Золотой Рог"
Присутствующие зарядились здоровьем, позитивом и весенним настроением
Фото:Мария ПушкареваИК "Золотой Рог"
Студенты Артемовского филиала Владивостокского базового медицинского колледжа приняли участие в мероприятии
Фото:Мария ПушкареваИК "Золотой Рог"

Перед стартом прошла спортивная разминка, участникам предложили выполнить упражнения зажигательной зумбы.⁣⁣ Неунывающая и задорная Ирина Богатай, известный в Приморье и за его пределами фитнес-инструктор по ZUMBA, в сопровождении команды поклонников этого направления зарядили здоровьем, позитивом и весенним настроением всех присутствующих.

Зажигательная ZUMBA
Видео:Мария ПушкареваИК "Золотой Рог"

Напомним, агитационный поезд «За здоровую жизнь» продолжит свою работу до 10 апреля.

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