Правительство Приморья: 98% госпитализированных с COVID-19 не вакцинированы

Правительство Приморья: 98% госпитализированных с COVID-19 не вакцинированы
Правительство Приморья: 98% госпитализированных с COVID-19 не вакцинированы
Сегодня, 14:35Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг1Mi
Более 98% всех госпитализированных с диагнозом COVID -19 не вакцинированы, сообщает правительство Приморского края со ссылкой на Минздрав России. В данный момент в регионе привились почти 340 тысяч граждан.

«Более 98% поступающих на госпитализацию пациентов — это те, кто не вакцинировался. Это говорит о том, что вакцина работает и спасает жизнь», — заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, во время рабочей поездки по регионам.

Глава ведомства призвал граждан активнее вакцинироваться, особенно тех, кто старше 60 лет.

«Мы видим, что люди старше 60 лет более тяжело переносят заболевание, имеют серьезные осложнения, остаточные проявления обострения старых хронических неинфекционных заболеваний», — сказал министр.

Пожилым россиянам, по словам Мурашко, необходимо сделать выбор в пользу вакцинации, при отсутствии медицинских противопоказаний.

Отметим, что в данный момент в Приморье госпитализированы около 700 ковид-положительных пациентов — их доставили в медучреждения в тяжёлом состоянии. Для лечения заболевших в крае развёрнуто 2 328 коек в 23 стационарах.

По данным на 6 августа в Приморском крае зарегистрировано 56 124 заболевших коронавирусом — 259 из них за последние сутки. Жертвами болезни стали 945 человек. Выздоровели — 49 766 жителей. Первую прививку от COVID-19 поставили 339 668 человек, полностью иммунизировались — 274 255.

Напомним, что в крае продолжается программа массовой вакцинации граждан — 200 прививочных пунктов развёрнуты в поликлиниках, торговых центрах и общественных местах. Чтобы привиться, при себе достаточно иметь паспорт, страховой полис и СНИЛС.

Адреса пунктов вакцинации можно посмотреть здесь.

Сюжеты:
Коронавирус Приморский край
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