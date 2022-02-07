…Если я заболею, то к врачу обращаться не стану

В правительстве Приморья пояснили, когда к врачу за больничным идти не надо

В России с 6 февраля вступили в силу новые правила оформления больничных листов при симптомах ОРВИ, в случае заболевания COVID-19, а также контактным лицам.

Как пояснили в краевом Минздраве, при появлении симптомов ОРВИ необходимо обратиться на «горячую линию» по номеру «122» или в колл-центр поликлиники. После проведения дистанционной консультации пациентам, которые могут наблюдаться амбулаторно, может быть оформлен электронный лист нетрудоспособности на 7 дней. Сдавать ПЦР-тест не требуется. Если через 7 дней самочувствие нормализуется, будут отсутствовать признаки респираторного заболевания, больничный лист закрывается дистанционно. ПЦР-тест также сдавать не нужно. В случае, если лечение заняло меньше недели, для выписки необходимо будет сдать тест и получить отрицательный результат. Если симптомы заболевания сохраняются, домой к пациенту будет направлен медицинский работник, который продлит лист нетрудоспособности ещё на 7 дней и, при необходимости, проведёт экспресс-тестирование на антиген возбудителя или ПЦР-тестирование, назначит лечение. Во всех случаях закрытие больничного проходит дистанционно — приходить в поликлинику не нужно. Его автоматически отправят работодателю. Напомним: с 1 января 2022 года бумажные больничные в соответствии с федеральным законодательством не оформляют. Также с 6 февраля изоляция для лиц, контактировавших с больными коронавирусом, отменяется в России. Если человек находится сейчас на изоляции из-за контакта с коронавирусом, для него она тоже отменяется, пояснили в Роспотребнадзоре. Между тем, в Приморье с начала февраля отмечается резкий рост числа заболевших коронавирусной инфекцией, особенно в крупных городах края. По данным оперативного штаба, за последние сутки зафиксировано 1378 новых случаев заражения COVID-19. При этом 344 человека выздоровели, четверо скончались. Из-за роста заболеваемости, с прошлой пятницы амбулаторные инфекционные центры (АИЦ) во Владивостоке, Артёме и Находке принимают пациентов круглосуточно и без выходных. Нагрузка на один АИЦ в день выросла со 120 человек до 300 — 400 человек в сутки, также значительно увеличилось число вызовов на дом. Во всех АИЦ Владивостока (на Черемуховой, 32, Светланской, 131, Океанском проспекте, 35 и Адмирала Горшкова, 3) увеличены площади центров и разделены потоки первичных и повторных пациентов, для которых выделены отдельные врачи и кабинеты. Медики призывают жителей максимально соблюдать меры безопасности — носить маску и соблюдать дистанцию.

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