В Приморье требованиям ЗОЖ соответствуют только 1% мужчин и 3% женщин

Продолжительность жизни населения в Приморском крае на год меньше среднероссийских значений. Приморские мужчины живут, в среднем, 65 лет, женщины — на 10 лет дольше.

Такие данные приводит Приморскстат, который собрал информацию на медицинскую тему, специально к Всемирному дню здоровья, который ежегодно отмечается 7 апреля. В Приморскстате отмечают, что регион имеет хорошие возможности для развития санаторно-курортного оздоровления, поскольку в крае есть различные типы лечебных грязей и минеральных вод. В Приморье поправить здоровье можно в восьми санаториях, санатории для детей с родителями, трёх санаторно-оздоровительных лагеря, двух санаториях-профилакториях и одном доме отдыха. Летом в 2021 году 16 тыс. школьников отдохнуло в 295 оздоровительных лагерях края. Бодрость и хорошее самочувствие во многом зависят от физической активности и отсутствия вредных привычек. Ежегодно в России проходит выборочное наблюдение состояния здоровья населения. Информация позволяет выяснить реальную приверженность населения здоровому образу жизни, а также состояние здоровья, пищевые привычки, физическую активность. В 2021 году в обследовании приняли участие 1 686 приморцев, из них 330 детей в возрасте до 15 лет. По этим данным, в Приморье высокую приверженность ЗОЖ (это отсутствие вредных привычек, потребление соли не более 5 грамм в сутки, овощей и фруктов не менее 400 грамм, умеренная и высокая физическая активность) проявляли 1% мужчин и 3% женщин, удовлетворительно (отсутствие курения и не соблюдение одного из условий высокой приверженности) относились к своему здоровью и образу жизни — 63% мужчин и 72% женщин. Эксперты по питанию рекомендуют каждый день съедать не менее 400 граммов овощей и фруктов. Доказано, что именно такой уровень потребления снижает риск развития многих неинфекционных заболеваний и снабжает организм витаминами, минералами, клетчаткой и другими полезными веществами. По данным наблюдения в Приморье только 2% мужчин и 4% женщин ежедневно включают в свой рацион рекомендуемое количество овощей и фруктов. По итогам обследования доля женщин, занимающихся физической культурой и спортом в организованной форме, составила 10%, самостоятельно — 27%, доля мужчин, соответственно, 8% и 32%. Отметим, во Владивостоке в доковидные времена в теплое время регулярно проходили социальные физкультурно-оздоровительные мероприятия. Например, общественное движение «Долголетие» проводило бесплатные занятия по гимнастике цигун для пенсионеров. Также проходили «Зарядка со стражем порядка», «Зарядка чемпионов» и др. Недавно традицию начинать субботнее утро со спортивной разминки пытались восстановить в краевом центре. В минувшую субботу, 2 апреля, жители и гости Владивостока встретили активно. На стадионе школы № 39 в микрорайоне Эгершельд прошла общегородская зарядка, которая была приурочена к акции «Книги — Донбассу».

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