Потребление меньше

Количество юных потребителей запрещенных веществ в регионе снижается. Во всяком случае, речь идет о тех, кто впервые поставлен на учет. По последним данным, озвученным на заседании антинаркотической комиссии под председательством губернатора Приморья, детей и подростков, употребляющих наркотики, стало меньше на 28%.

Во время заседания прозвучала информация о комплексе мероприятий, направленных на профилактику употребления наркотиков. В честности, активно используются привычные формы — семинары, тренинги, форумы, тестирование. Только с начала года в Приморье сотрудники полиции провели более 800 профмероприятий. Удалось охватить более 14 тысяч человек. «В целом общая работа в этом направлении позволила добиться снижения в 2020 году на 28% количества детей и подростков, впервые зарегистрированных на учете в связи с потреблением наркотиков. На 33% меньше стало случаев отравления несовершеннолетних наркотическими веществами, с 4,6% до 4,3% снизилась вовлеченность наркопотребителей в незаконный оборот наркотиков», — сообщил начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Приморскому краю Сергей Турбин. Как сообщили представители правоохранительных органов, за прошедшее время удалось снизить количество молодежи, осужденной за преступления, связанные с наркотиками. В 2019 году процент таких правонарушителей составлял 31,8%, в 2020 — 28,4%. А с начала 2021 года в учебных заведениях края идут профилактические медицинские осмотры. Проверено уже 10 тысяч учащихся. Выявлено семь положительных результатов — эти дети употребляют запрещенные вещества. Олег Кожемяко обратил внимание глав муниципалитетов на необходимость более пристального внимания к проблемам наркомании. «Необходимо работать в тесном контакте с краевыми ведомствами, правоохранительными органами в этом направлении», — обозначил губернатор. Работа по пресечению употребления запрещенных веществ и их обороту на территории Приморского края идет в рамках реализации государственной программы Приморского края «Безопасный край» на 2020–2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае, направленных на повышение безопасности дорожного движения, предотвращение дорожно-транспортных происшествий, формирование у жителей Приморья патриотизма, формирование межнационального согласия, профилактика экстремизма, терроризма, коррупции. Юрий РОГОВ

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