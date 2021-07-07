В Приморском крае откроют новые пункты вакцинации от COVID-19

В Приморском крае откроют новые пункты вакцинации от COVID-19
В Приморском крае откроют новые пункты вакцинации от COVID-19
Сегодня, 10:35Здоровье и экологияФото: pxhere.com
Несколько десятков новых мобильных прививочных бригад и стационарных пунктов вакцинации от COVID-19 откроются по всему Приморью уже в ближайшее время. В краевом минздраве намерены ежедневно прививать более 8 тысяч приморцев.

«Самый эффективный способ защититься от эпидемии – сделать прививку», — напомнил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

На заседании глав муниципалитетов под руководством главы Приморья министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко сообщила, что в сравнении с прошлым месяцем в регионе растет темп вакцинации населения, однако этого все еще не достаточно.

Еще четыре недели назад за сутки прививались около полутора тысяч человек. Согласно последним данным, ежедневно вакцинируются около 4,5 тысяч приморцев. Цель на 1 сентября составляет 900 тысяч вакцинированных жителей Приморья. Чтобы этого достичь, необходимо каждый день прививать не менее 8 тысяч приморцев.

Анастасия Худченко пообещала, что в Приморье продолжат увеличивать количество стационарных пунктов и мобильных прививочных бригад. Кроме того, в министерстве приступили к детальному анализу пропускной способности прививочных пунктов. Отдельно министр акцентировала, что руководителям следует вести более активную разъяснительную работу внутри своих коллективов.

Резюмируя, глава Приморья Олег Кожемяко напомнил, что вакцинация является максимально очевидным решением для защиты от эпидемий, которое проверено временем. Губернатор сообщил, что новые пункты вакцинации начнут открываться уже со следующей недели, что позволит приморцам «привиться и чувствовать себя уверенно».

Открытие новых мобильных и стационарных прививочных пунктов проходит в рамках реализации государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в сфере здравоохранения.

Сюжеты:
Приморье
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