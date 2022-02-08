В Приморском крае с жалобами на простуду к врачам обращаются свыше 5 тысяч человек в день

За последние сутки в Приморье выявлено 1 420 новых заболевших COVID-19. По данным оперативного штаба на 8 февраля, на амбулаторном лечении с симптомами респираторных инфекций, в том числе с подтверждённым коронавирусом, находятся более 11 тысяч человек.

Больше всего заболевших — во Владивостоке (1 004 случая), а также в Артеме, Спасске-Дальнем, Пожарском, Черниговском и Хасанском районах. В краевом Минздраве отмечают, что в Приморье число обращений с симптомами ОРВИ в медицинские организации (сюда входят вызовы на дом, личные посещения поликлиник и инфекционных центров, вызовы скорой помощи), в сутки превышает, в среднем, 5 тысяч. В ближайшие дни начнёт действовать новый порядок выдачи больничных листов и дистанционное ведение пациентов с лёгкой степенью респираторного заболевания. Напомним, как уже писал «ЗР», при появлении симптомов ОРВИ необходимо обратиться на «горячую линию» по номеру «122» или в колл-центр поликлиники. После проведения дистанционной консультации пациентам, которые могут наблюдаться амбулаторно, может быть оформлен электронный лист нетрудоспособности на 7 дней. Сдавать ПЦР-тест не требуется. Если через 7 дней самочувствие нормализуется, будут отсутствовать признаки заболевания, больничный лист закроют дистанционно. ПЦР-тест также сдавать не нужно. В случае, если лечение заняло меньше недели, для выписки необходимо будет сдать тест и получить отрицательный результат. Если симптомы заболевания сохраняются, домой к пациенту будет направлен медицинский работник, который продлит лист нетрудоспособности ещё на 7 дней и, при необходимости, проведёт экспресс-тестирование на антиген возбудителя или ПЦР-тестирование, назначит лечение.

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