В Приморье «пятая волна» коронавируса сходит на нет

По данным оперативного штаба, в крае с начала пандемии проведено свыше 2,5 млн лабораторных исследования на новую коронавирусную инфекцию. Это почти на 800 тыс. больше, чем зарегистрировано жителей в Приморье.
Число привитых приморцев на сегодня — чуть более 1 человек. Это менее 80% процентов населения, значит, коллективного иммунитета так и не достигли.
Доля заболевших после полного курса вакцинации составляет 0,75%, что является низким процентом среди привитых (не более 2,5%) и является дополнительным аргументом в пользу вакцинации, считают в региональном Роспотребнадзоре.
Напомним, что вакцинация и ревакцинация для приморцев доступны в мобильных пунктах без записи и в прививочных пунктах поликлиник. С собой нужно взять паспорт, полис, СНИЛС.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов призвал граждан не отказываться от профилактических мероприятий. По его словам, коронавирус никуда не ушел, снизилось количество заражений в России, но мутации всё равно идут, поэтому вполне возможно, что будут другие вспышки. Лучше всего вакцинироваться, ревакцинироваться и беречь себя.
Ранее в региональной пресс-службе сообщили, что количество коек в «ковидных» госпиталях сокращается, а специализированные лечебные учреждения полностью возвращаются к плановой работе.
Закрываются госпитали для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, развернутые в госпитале ветеранов войн, краевом клиническом кожно-венерологическом диспансере. Эти профильные медучреждения сейчас проходят все необходимые дезинфекционные мероприятия.
Отметим, что на сегодня в медорганизациях края сохраняются свыше полутора тысяч коек для лечения пациентов с пневмониями и COVID-19.