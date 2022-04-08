В Приморье «пятая волна» коронавируса сходит на нет

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов призвал граждан не отказываться от профилактических мероприятий. По его словам, коронавирус никуда не ушел, снизилось количество заражений в России, но мутации всё равно идут, поэтому вполне возможно, что будут другие вспышки. Лучше всего вакцинироваться, ревакцинироваться и беречь себя.