Третья волна COVID-19 накрывает Приморье

В Приморском крае ежедневно растет количество заразившихся коронавирусной инфекцией. По наблюдениям специалистов, ориентировочно с 15 мая в крае ежедневно заболевает порядка 30 человек. В связи с этим медики призывают жителей края пройти вакцинацию от COVID-19.

По данным мониторинга эпидемиологической ситуации в крае, сейчас в Приморье вновь идет развертывание коечного фонда для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмониями. Как сообщили в министерстве здравоохранения края, на сегодняшний день в 17 медучреждениях края развернуто более тысячи коек. При этом в конце апреля коечный фонд был сокращен до 750 мест, а число заболеваемости в сутки снизилось до 20 человек. Сейчас для резерва на летний период был развернут госпиталь на базе Владивостокской клинической больницы № 4, а также мобилизованы и другие стационары региона. «В „Дальзаводской“ развернут резервный госпиталь для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией на 200 коек. На сегодняшний день он заполнен на 70%. Важно сказать, что ни один из нынешних пациентов госпиталя не вакцинировался от заболевания, хотя массовая вакцинация в Приморье началась в январе текущего года», — прокомментировала главный врач Владивостокской клинической больницы № 4 Елена Новицкая. Как сообщает управление Роспотребнадзора по Приморскому краю, заболевают люди всех возрастов, причем 45% заразившихся — это работающее население. Отметим, что сейчас вакцинироваться от COVID-19 в Приморье можно в 56 стационарных пунктах вакцинации в медицинских учреждениях и в мобильных пунктах, в том числе в общественных местах. Мобильные прививочные бригады также готовы выезжать на предприятия и иммунизировать маломобильных граждан на дому. «Вакцины в крае достаточно, на сегодняшний день поступило 169 398 комплектов отечественных вакцин против коронавирусной инфекции. Преимущественно это „Гам-КОВИД-Вак“ и „ЭпиВакКорона“», — отметили в ведомстве. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее заявлял, что вакцинация необходима. «До сих пор медики вытаскивают, спасают тяжелейших пациентов. Но этих тяжелых состояний сегодня можно избежать. Есть доступность вакцин. Так мы выиграем не только борьбу за жизнь, мы выигрываем борьбу за экономику. Посмотрите, какой ущерб нанесен экономике в других странах. Россия получила снижение ВВП на 3%, а некоторые развитые страны на 8, 10 и более», — отметил Мурашко. Напомним, что вакцинация граждан и диспансеризация проходят в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020–2027 годы. Власти края также проводят социально значимые проекты и мероприятия в сфере здравоохранения.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter