Глава краевого минздрава обратилась к приморцам

Глава краевого минздрава обратилась к приморцам
Глава краевого минздрава обратилась к приморцам
Сегодня, 15:04Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
В Приморском крае увеличивается количество зараженных коронавирусом, которые в тяжелой форме переносят заболевания. Глава краевого минздрава Анастасия Худченко обратилась к приморцам с просьбой не заниматься самолечением, а как можно скорее обращаться к врачу.

По словам главы приморского минздрава, коечный фонд края занят на 88-92%, места пока есть, но они стремительно заканчиваются. Количество тяжелых пациентов растет. Все больше зараженных нуждаются в аппаратах ИВЛ.

Худченко отметила, что такая бедственная ситуация отчасти связана с тем, что граждане занимаются самолечением и до последнего отказываются обращаться в медучреждение. По ее словам, немало таких случаев на окраинах Приморья. Те кто затягивает с обращением в специализированные медучреждения потом попадают туда, но уже в крайне тяжелом состоянии спустя несколько недель. Анастасия Худченко призвала граждан не заниматься самолечением и при первых признаках простуды обращаться к врачу. В особенности это актуально для пожилого населения.

Чтобы донести информацию до граждан, глава Приморского края ОЛег Кожемяко поручил главам муниципалитетов усилить работу в этом направлении.

Из-за роста задоеваемости амбулаторные центры Приморского края перешли на 7-дневную рабочую неделю. В будние дни врачи принимают по 14 часов в сутки. В поликлиниках профильные специалисты работают по расписанию.

Напомним, в амбулаторных инфекционных центрах ждут граждан с симптомами респираторных инфекций. При высокой температуре, которую не удается сбить, следует вызывать врача на дом, предварительно описав все симптомы работнику регистратуры поликлиники.

Напомним, в регионе действует государственная программа «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы.

Сюжеты:
Приморье
ЗдравоохранениеМинздравКоронавирусПриморье
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