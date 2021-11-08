«Гремучая смесь»: грипп и COVID-19

Во Всемирной организации здравоохранения «ВОЗ» подтвердили, что заразиться коронавирусом и гриппом одновременно — возможно. Чтобы предупредить тяжелое течение заболевания, необходима вакцинация. Избежать больницы и серьезных последствий возможно с помощью двух одновременных прививок.

Еще в октябре Минздрав России сообщил, что можно проводить одновременную вакцинацию от гриппа и COVID-19. Соответствующие правки уже внесены в инструкцию по использованию вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Также эти изменения были одобрены ВОЗ. В федеральном ведомстве отметили, что соответствующие доклинические исследования взаимодействия двух вакцин при одновременном использовании доказали эффективность такого способа применения. Однако прививки следует делать в разные части тела. Например в правое и левое плечо. В Минздраве подчеркнули, что с ростом заболеваемости в защите нуждаются все, а не только старшее поколение. Сейчас в группу риска попала и молодежь. В медицине вакцинация сразу от нескольких болезней — это привычная практика. С годами появляется все больше поливалентных препаратов с эффектом сразу от нескольких инфекций. В Роспотребнадзоре заверили граждан, что при одновременной иммунизации не стоит опасаться усиления побочных реакций. Они не зависят от раздельного или одновременного ввода вакцин. Общая вакцинация от гриппа в РФ началась 2 сентября. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, необходимо привить от гриппа не менее 60% населения. Граждане из группы риска: медработники, пожилые, дети до 15 лет должны быть вакцинированы не менее, чем на ⅔ от их общего числа. По данным на 8 ноября, от гриппа в Приморья вакцинированы более 600 тысяч человек, от коронавируса — 576 261 человек. За прошедшие сутки выявлено 356 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 4 человека. Напомним, в регионе действует государственная программа «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы.

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