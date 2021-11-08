Приморье продолжает ставить «ковидные» антирекорды

Приморье продолжает ставить «ковидные» антирекорды
Приморье продолжает ставить «ковидные» антирекорды
Сегодня, 18:17Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
В Приморском крае продолжается рост больных коронавирусом с тяжелым течением болезни. Увеличивается и количество больных выявленных за сутки. Сегодня, 8 ноября, в Приморье лабораторно подтвердили коронавирус у 356 пациентов. По словам врачей, это на треть больше, чем в «третью волну» коронавируса.

Врачи настоятельно просят приморцев не заниматься самолечением и не затягивать с визитом к врачу. За последние сутки с болезнью не справились 4 приморца.

Тяжело переносят коронавирус 480 жителей Приморья. Жизнь почти 100 из них зависит от аппаратов ИВЛ.

Ранее к жителям края обращалась глава краевого минздрава Анастасия Худченко. Она рассказала, что на периферии региона достаточно часто происходят случаи, когда приморцы затягивают с визитом к врачу, занимаются самолечением и обращаются уже на «запущенной стадии». Так делать, по ее словам, не стоит. Не стоит и медлить с вакцинацией от коронавируса, а также гриппа.

Недавно в ВОЗ подтвердили, что заразиться гриппом и коронавирусом можно одновременно. Вместе с тем, стало известно, что прививки от коронавируса и гриппа можно ставить одновременно, но в разные конечности. Побочные эффекты вакцин от этого не усилятся, а эффект не уменьшится.

Напомним, в регионе действует государственная программа «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы.

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КоронавирусвакцинацияПриморье
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