Вакцинированные от COVID-19 почти не попадают в больницы

Вакцинированные от COVID-19 почти не попадают в больницы
Вакцинированные от COVID-19 почти не попадают в больницы
Сегодня, 15:27Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
Согласно анализу, среди больных коронавирусом, которые проходят лечение в российских больницах, почти нет вакцинированных. Об этом сообщил главный инфекционист Министерства здравоохранения Российской Федерации Владимир Чуланов.

Кроме того он рассказал, что чаще всего от последствий болезни погибают граждане старшей возрастной группы. По его словам, сознательность по поводу вакцинации приходит пациентам в голову лищь на больничной койке.

Также он рассказал, что всего в 13 регионах России наблюдается незначительное снижение заболеваемости.

В Минздраве РФ напомнили, что иммунитет к коронавирусу вырабатывается лишь на 21-й день после вакцинации. До этого момента следует избегать скоплений людей, носить маску и беречь здоровье.

Специалисты Всемирной организации здравоохранения призывают вакцинироваться как можно раньше.

Однако следует помнить, что вакцина — это не панацея. Она обеспечивают достаточно высокую степень защиты от летального исхода и тяжелого течения болезни, однако не гарантирует всестороннюю защиту.

Напомним, в регионе действует государственная программа «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы.

Сюжеты:
Приморье
КоронавирусCOVID-19вакцинацияПриморьеВОЗ
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