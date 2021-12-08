Приморье выполнило план вакцинации от COVID-19 на 68%

Приморье выполнило план вакцинации от COVID-19 на 68%
Приморье выполнило план вакцинации от COVID-19 на 68%
Сегодня, 14:20Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
Краевой минздрав рапортует, что план по вакцинации региона выполнен на 68,8%. Первую часть прививки сделали уже 828 318 приморцев.

Чтобы сформировать коллективный иммунитет и снизить заболеваемость необходимо привить 1,2 миллиона местных жителей.

Тем не менее, количество заболевших все еще растет. За последние сутки подтверждено 455 новых случаев. Общее количество достигло 91 697 пациентов.

Медики напоминают, что ни возраст, ни высокое число антитле — это не повод для медотвода.

«Наличие медицинских противопоказаний к проведению вакцинации определяется лечащим врачом на основании динамики заболевания. Решение о выдаче справки о наличии медотвода принимает врачебная комиссия медорганизации, в которой наблюдается пациент по заболеванию. В справке о наличии у пациента медицинского отвода должны быть отражены: ФИО пациента, дата рождения, диагноз (определяющий медицинский отвод), срок действия медицинской справки, место для предоставления справки. Также должна быть печать медицинской организации и подпись врача», — сообщили специалисты.

На сегодняшний день в Приморском крае работают более 250 стационарных и мобильных пунктов вакцинации.

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