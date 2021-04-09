Тысячи приморских детей бесплатно отправятся на летний отдых

Тысячи приморских детей бесплатно отправятся на летний отдых
Сегодня, 16:21Здоровье и экологияФото: primorsky.ru
Этим летом около 4,7 тысяч приморских детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, отправят на оздоровительный отдых совершенно бесплатно — на это в краевом бюджете предусмотрено около 78,6 миллионов рублей, сообщили в правительстве Приморья.

Как отметили в региональном министерстве труда и социальной политики, в крае объявили аукцион по отбору компаний, который возьмут на отдых юных приморцев.

По словам специалистов, что в условиях пандемии COVID-19, в санитарные требования организации детского отдыха внесли значительные изменения.

«Роспотребнадзор рекомендовал руководителям лагерей обеспечить наполняемость смены не более, чем на 75% от возможного количества детей», — сообщили в ведомстве.

Стоит отметить, что в 2020 году коронавирус внёс существенные коррективы в оздоровительную компанию. Смены в загородных детских лагерях начались почти на полтора месяца позже обычного, бесплатными путёвками воспользовались всего около 1 тысячи детей.

«Мы очень надеемся, что предстоящее лето будет совершенно иным, благоприятным в плане эпидемиологической обстановки и по погодными условиям, чтобы дети из нуждающихся семей смогли полноценно отдохнуть. Как организаторы, будем жестко контролировать соблюдение руководством загородных лагерей необходимых мер по обеспечению безопасного отдыха школьников», — рассказала министр труда и социальной политики Приморья Светлана Красицкая.

Напоминаем, что бесплатные путёвки на летний отдых в лагере могут получить дети из семей с низким достатком, состоящих на учёте в органах соцзащиты.

Сюжеты:
Приморский край
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