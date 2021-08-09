В Приморье раздают бесплатные лекарства

Вернуть себе право на получение бесплатных лекарств в 2022 году могут федеральные льготники до 1 октября, сообщили в минздраве Приморье. По словам специалистов, гражданам не стоит отказываться от медикаментов по нескольким причинам.

Специалисты минздрава отмечают, что в 2021 году льготники, выбравшие компенсацию, по нормативу получают 933,25 рубля в месяц. При этом, средняя стоимость набора лекарственных препаратов для одного пациента — 6 720 рублей. В набор входят медикаменты для лечения индивидуальных болезней пациента, зачастую недоступные в аптеках без назначения врача. В приморском минздраве отметили, что за последний год участились случаи обращений граждан, которым требуются дорогостоящие лекарства, хотя человек сам отказался их получать. «В течение этого года к нам обратились более 100 человек с просьбой о предоставлении лекарств. Все они ранее отказались от получения льготы, но болезнь обострилась или случились осложнения, требуются дорогостоящие препараты. Чтобы избежать таких ситуаций, необходимо до 1 октября написать заявление и весь год получать лекарства бесплатно. Имея в своей практике множество примеров необдуманного отказа от НСУ, мы считаем своим долгом предупредить граждан: в случае ухудшения здоровья, покупать необходимые лекарства придется за свой счет. Сохранение права на обеспечение необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями гарантирует защиту от дополнительных расходов, которых могут не соответствовать доходам семьи больного», — сообщила заместитель министра здравоохранения Приморского края Оксана Соловьева. Она отметила, что в течение года сумма на выдачу льготных лекарственных препаратов закладывается в бюджет заранее — до 1 октября каждого года — в соответствии с количеством федеральных льготников, подавших заявления в Пенсионный фонд. В этой связи приморцам рекомендуют сохранить за собой право на получение государственной помощи в виде бесплатного лекарственного обеспечения. «У граждан, которые ранее сделали выбор в пользу денежной компенсации, есть возможность возобновить право на получение лекарств по рецептам врача бесплатно. Для этого нужно обратиться с соответствующим заявлением в Пенсионный фонд или МФЦ до 1 октября этого года», — рассказали в краевом минздраве. Отметим, что в данный момент в Приморье крае проживают почти 130 тысяч человек, имеющих право на получение льготы для обеспечения лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.

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