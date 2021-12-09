В поликлинике Владивостока открылся центр амбулаторной онкологической помощи

Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦОАП) открылся во владивостокской поликлинике №1. Его укомплектовали современным оборудованием и штатом компетентных специалистов. Это уже 11-й подобный центр в Приморье.

Как сообщили в краевом минздраве, очередной ЦОАП позволит повысить доступность профильно высококвалифицированной помощи пациентам, а также даст возможность вести наблюдение за онкобольными. Благодаря этому уменьшатся сроки обследований, пациентов будут своевременно отправлять на консультации в онкодиспансер. Сейчас в Приморье работают уже 11 таких отделений на базе больниц и поликлиник. В центре принимают онкологи, хирурги, проктологи и гинеколог. В планах терапевт и лор. ЦАОП оборудован клинической лабораторией, процедурным кабинетом, эндоскопическим отделением с возможностью проведения колоноскопии, фиброгастроскопии и бронхоскопии. УЗИ-кабинет укомплектован оборудованием экспертного класса. «Благодаря тому, что в центре большое количество специалистов и много медицинской техники, будем быстрее обследовать пациентов, брать у них биопсию. Например, будем проводить пункционные биопсии щитовидной и молочной желез. А со следующего года планируем освоить и пункционную биопсию предстательной железы под контролем УЗИ. Наша задача – максимально оперативно верифицировать диагноз у пациента и при необходимости отправить его на консультацию и лечение в онкологический диспансер», – рассказала заместитель главного врача по медицинской части Ирина Горбунова. Она также подчеркнула, что с марта следующего года в ЦАОПе для пациентов начнут проводить химиотерапию в дневном стационаре. В сутки планируется оказывать такую помощь 25-30 онкобольным. Сегодня после проведения необходимого обследования онколог направляет пациентов в онкологический диспансер. Взаимодействие ЦАОП и онкодиспансера даст возможность пройти необходимое обследование по месту проживания пациента и сократить сроки до начала лечения. После завершения специального лечения пациент будет находиться там под диспансерным наблюдением у местных специалистов.

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